ELEIÇÕES

AtlasIntel: Pesquisa que acertou resultado em 2022 aponta vitória de ACM Neto no 1º turno em 2026

Levantamento mostra ex-prefeito numericamente à frente também em eventual segundo turno

Pombo Correio

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:41

ACM Neto Crédito: Divulgação

O candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) aparece na liderança da pesquisa AtlasIntel publicada pelo jornal A Tarde nesta quinta-feira (3), cujo resultado projetou uma vitória do ex-prefeito de Salvador ainda no primeiro turno das eleições deste ano contra o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Na pesquisa estimulada, considerando todos os votos, o ex-prefeito de Salvador registra 48,8%, contra 47,5% de Jerônimo. Na sequência aparecem Ronaldo Mansur (PSOL), com 1,1%, e Aroldo Félix (UP), com 0,1%. Ariel Capistrano (DC) não pontuou. Brancos e nulos representam 1,6%, enquanto 0,9% dos entrevistados não souberam responder.

Quando são retirados os votos brancos, nulos e os indecisos, ACM Neto alcança 50,05% dos votos válidos, enquanto Jerônimo fica com 48,7%. O resultado coloca o candidato do União Brasil no patamar necessário para disputar a possibilidade de encerrar a eleição já no primeiro turno.

Os candidatos ao governo da Bahia 1 de 6

A AtlasIntel também testou um eventual segundo turno entre os dois principais candidatos. Mais uma vez, Neto aparece numericamente à frente: 49,2% contra 48,6% de Jerônimo. Considerando somente os votos válidos nesse cenário, Neto registra 50,3% e o atual governador, 49,7%.

Neste mesmo período em 2022, a AtlasIntel já projetava o então candidato Jerônimo Rodrigues na liderança. Em pesquisa de setembro daquele ano, por exemplo, o petista já aparecia com mais de 46% dos votos.

O levantamento também mediu a avaliação da administração estadual. O governo Jerônimo é considerado ótimo ou bom por 44% dos entrevistados, enquanto 42% classificam a gestão como ruim ou péssima. Outros 14% avaliam o governo como regular.