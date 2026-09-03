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AtlasIntel: Pesquisa que acertou resultado em 2022 aponta vitória de ACM Neto no 1º turno em 2026

Levantamento mostra ex-prefeito numericamente à frente também em eventual segundo turno

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:41

ACM Neto terá maior tempo no horário eleitoral gratuito na Bahia para o 1º turno
ACM Neto Crédito: Divulgação

O candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) aparece na liderança da pesquisa AtlasIntel publicada pelo jornal A Tarde nesta quinta-feira (3), cujo resultado projetou uma vitória do ex-prefeito de Salvador ainda no primeiro turno das eleições deste ano contra o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Na pesquisa estimulada, considerando todos os votos, o ex-prefeito de Salvador registra 48,8%, contra 47,5% de Jerônimo. Na sequência aparecem Ronaldo Mansur (PSOL), com 1,1%, e Aroldo Félix (UP), com 0,1%. Ariel Capistrano (DC) não pontuou. Brancos e nulos representam 1,6%, enquanto 0,9% dos entrevistados não souberam responder.

Quando são retirados os votos brancos, nulos e os indecisos, ACM Neto alcança 50,05% dos votos válidos, enquanto Jerônimo fica com 48,7%. O resultado coloca o candidato do União Brasil no patamar necessário para disputar a possibilidade de encerrar a eleição já no primeiro turno.

Os candidatos ao governo da Bahia

ACM Neto (União Brasil) por Divulgação
Ariel Capistrano (DC) por Divulgação
Aroldo Félix (UP) por Divulgação
Jerônimo Rodrigues (PT) por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Maria Bona (PCO) por Reprodução
Ronaldo Mansur (PSOL) por Reproduçaõ
1 de 6
ACM Neto (União Brasil) por Divulgação

A AtlasIntel também testou um eventual segundo turno entre os dois principais candidatos. Mais uma vez, Neto aparece numericamente à frente: 49,2% contra 48,6% de Jerônimo. Considerando somente os votos válidos nesse cenário, Neto registra 50,3% e o atual governador, 49,7%.

Neste mesmo período em 2022, a AtlasIntel já projetava o então candidato Jerônimo Rodrigues na liderança. Em pesquisa de setembro daquele ano, por exemplo, o petista já aparecia com mais de 46% dos votos.

O levantamento também mediu a avaliação da administração estadual. O governo Jerônimo é considerado ótimo ou bom por 44% dos entrevistados, enquanto 42% classificam a gestão como ruim ou péssima. Outros 14% avaliam o governo como regular.

A pesquisa AtlasIntel/A Tarde ouviu 1.804 eleitores da Bahia entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-08891/2026.

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