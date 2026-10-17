ELEIÇÕES

Ato pró-Flávio Bolsonaro leva multidão de eleitores à Barra, neste sábado (17)

Manifestação reune apoiadores e lideranças políticas nacionais e locais, que acompanham o candidato à Presidência em trio elétrico pela orla da Barra

Lucas Pereira

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 16:03

Ato pró-Flávio Bolsonaro leva multidão de eleitores à Barra, neste sábado (17) Crédito: Lucas Pereira/CORREIO

Na tarde deste sábado (17), a região da Barra será o reduto pró-Flávio Bolsonaro em Salvador. Durante o 'Bloquinho do 22', evento organizado pela campanha do candidato à Presidência, diversos apoiadores seguem o trio elétrico entre o Morro do Cristo e o Farol.

Além de Flávio, o evento vai reunir figuras como o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador eleito Guilherme Derrite (PP-SP) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Entre as figuras locais, estarão presentes o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União), o ex-ministro e presidente do PL na Bahia João Roma e os deputados estadual e federais eleitos, Diego Castro (PL), Capitão Alden (PL) e Dra. Raíssa Soares (PL), respectivamente.

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