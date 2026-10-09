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Augusto Cury anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno, mas impõe condições

Candidato do Avante assinou documento com o senador e condicionou apoio a compromissos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:34

Augusto Cury
Augusto Cury Crédito: Renato Pizzutto/Band

O escritor Augusto Cury (Avante), terceiro colocado no primeiro turno da eleição presidencial, anunciou nesta quinta-feira (8) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão representa uma mudança de posição do candidato, que havia declarado, dias antes, que não apoiaria nenhum dos dois concorrentes.

Cury recebeu 3.448.569 votos no primeiro turno, o equivalente a 2,89% dos votos válidos. No domingo (4), após a divulgação dos resultados, o escritor afirmou que não participaria das articulações para a segunda etapa da eleição.

"Eu me silencio completamente em relação àqueles que estarão no segundo turno", declarou na ocasião. Ele também afirmou que ninguém estava autorizado a negociar apoio político em seu nome.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

A posição já havia sido manifestada durante a campanha. Em 21 de setembro, antes de um debate presidencial, Cury declarou que não apoiaria Lula nem Flávio Bolsonaro caso os dois avançassem ao segundo turno.

Apesar das declarações anteriores, o escritor passou a admitir conversas com os candidatos sobre propostas de seu programa de governo, incluindo medidas voltadas à educação, à saúde, à proteção de mulheres e crianças e à redução da polarização política.

O apoio a Flávio Bolsonaro foi oficializado por meio de um Termo de Compromisso Público assinado pelos dois. O documento estabelece condições para a aliança, entre elas o respeito às instituições democráticas, a transparência na gestão pública e a responsabilidade fiscal.

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O acordo também prevê a prestação permanente de contas às instituições e à sociedade brasileira. Segundo o texto, a manifestação de apoio não representa uma adesão irrestrita ao projeto político do senador.

“A confiança de Augusto Cury não constitui um cheque em branco. Trata-se de um voto de confiança condicionado ao cumprimento dos princípios e compromissos aqui assumidos, à transparência, à responsabilidade fiscal, ao respeito às instituições democráticas e à prestação permanente de contas às instituições e à sociedade brasileira”, diz o documento.

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