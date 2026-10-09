Augusto Cury anuncia apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno, mas impõe condições

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Carol Neves
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:34
O escritor Augusto Cury (Avante), terceiro colocado no primeiro turno da eleição presidencial, anunciou nesta quinta-feira (8) apoio a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão representa uma mudança de posição do candidato, que havia declarado, dias antes, que não apoiaria nenhum dos dois concorrentes.
Cury recebeu 3.448.569 votos no primeiro turno, o equivalente a 2,89% dos votos válidos. No domingo (4), após a divulgação dos resultados, o escritor afirmou que não participaria das articulações para a segunda etapa da eleição.
"Eu me silencio completamente em relação àqueles que estarão no segundo turno", declarou na ocasião. Ele também afirmou que ninguém estava autorizado a negociar apoio político em seu nome.
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A posição já havia sido manifestada durante a campanha. Em 21 de setembro, antes de um debate presidencial, Cury declarou que não apoiaria Lula nem Flávio Bolsonaro caso os dois avançassem ao segundo turno.
Apesar das declarações anteriores, o escritor passou a admitir conversas com os candidatos sobre propostas de seu programa de governo, incluindo medidas voltadas à educação, à saúde, à proteção de mulheres e crianças e à redução da polarização política.
O apoio a Flávio Bolsonaro foi oficializado por meio de um Termo de Compromisso Público assinado pelos dois. O documento estabelece condições para a aliança, entre elas o respeito às instituições democráticas, a transparência na gestão pública e a responsabilidade fiscal.
O acordo também prevê a prestação permanente de contas às instituições e à sociedade brasileira. Segundo o texto, a manifestação de apoio não representa uma adesão irrestrita ao projeto político do senador.
“A confiança de Augusto Cury não constitui um cheque em branco. Trata-se de um voto de confiança condicionado ao cumprimento dos princípios e compromissos aqui assumidos, à transparência, à responsabilidade fiscal, ao respeito às instituições democráticas e à prestação permanente de contas às instituições e à sociedade brasileira”, diz o documento.