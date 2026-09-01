POLÍTICA

Augusto Cury cresce nas pesquisas e reacende 3ª via em eleição polarizada

Analistas apontam que crescimento nas redes, repercussão de debate e sabatinas e discurso moderado ajudam a explicar subida de Cury

Metrópoles

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:45

Augusto Cury Crédito: Divulgação/Avante

O crescimento do escritor Augusto Cury (Avante) nas pesquisas de intenção de voto colocou o candidato à Presidência em destaque na corrida de 2026, e reacendeu a discussão sobre as chances de uma 3ª via incomodar a polarização política entre presidente o Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Cury registrou alta em dois levantamentos divulgados nessa segunda-feira (31/8). Na AtlasIntel, foi de 1,6% para 7,8% — avanço de 6,2 pontos. Na BTG/Nexus, saltou de 2% para 11% — alta de 9 pontos. Com isso, o escritor tornou-se o terceiro colocado nas duas pesquisas.