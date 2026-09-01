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Augusto Cury cresce nas pesquisas e reacende 3ª via em eleição polarizada

Analistas apontam que crescimento nas redes, repercussão de debate e sabatinas e discurso moderado ajudam a explicar subida de Cury

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:45

O escritor Augusto Cury chegou a anunciar que boicotaria o debate na porta da emissora, mas recuou após conversar com a direção de jornalismo da Band.
 Augusto Cury  Crédito: Divulgação/Avante

O crescimento do escritor Augusto Cury (Avante) nas pesquisas de intenção de voto colocou o candidato à Presidência em destaque na corrida de 2026, e reacendeu a discussão sobre as chances de uma 3ª via incomodar a polarização política entre presidente o Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Cury registrou alta em dois levantamentos divulgados nessa segunda-feira (31/8). Na AtlasIntel, foi de 1,6% para 7,8% — avanço de 6,2 pontos. Na BTG/Nexus, saltou de 2% para 11% — alta de 9 pontos. Com isso, o escritor tornou-se o terceiro colocado nas duas pesquisas.

Conheça os candidatos à presidência de 2026

Augusto Cury (Avante) por Divulgação
Clariana Barão (DC) por Divulgação
Edmilson Costa (PCB) por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL) por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU) por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB) por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão) por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo) por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD) por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO) por Reprodução
Samara Martins (UP) por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata) por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral por Record
1 de 14
Augusto Cury (Avante) por Divulgação

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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