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Aulas em 775 escolas estaduais da Bahia serão retomadas na terça-feira

Unidades serão usadas como locais de votação neste domingo; calendário prevê suspensão das atividades para preparação e reorganização dos espaços

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10:44

Aulas em 775 escolas estaduais da Bahia serão retomadas na terça-feira
Aulas em 775 escolas estaduais da Bahia serão retomadas na terça-feira Crédito: Douglas Amaral -Ascom/SEC

As aulas serão retomadas na terça-feira (27) em 775 escolas da Rede Estadual de Ensino da Bahia que serão utilizadas como locais de votação nas eleições gerais deste domingo (25). As unidades estão distribuídas em 333 municípios e terão as atividades suspensas nesta sexta-feira (23) e na segunda-feira (26) para a preparação e reorganização dos espaços cedidos à Justiça Eleitoral.

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A montagem das seções eleitorais, a instalação da sinalização e a organização dos ambientes começam nesta sexta-feira. No sábado (24), as equipes do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) darão continuidade aos trabalhos e prepararão as urnas eletrônicas. A Secretaria da Educação do Estado (SEC) ficará responsável por serviços de limpeza, manutenção e segurança, além da infraestrutura de internet nas unidades.

A suspensão está prevista no calendário escolar e, segundo a SEC, não compromete o cumprimento dos 200 dias letivos. Nas escolas estaduais que não serão utilizadas como locais de votação, as aulas ocorrerão normalmente nesta sexta-feira e na segunda-feira. A relação das unidades estaduais disponibilizadas para o pleito pode ser consultada no Portal da Educação (https://www.ba.gov.br/educacao). 

A orientação é que os eleitores consultem previamente o local de votação no site do TRE-BA, já que algumas unidades usadas no primeiro turno não receberão eleitores neste domingo.

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