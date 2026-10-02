Aulas só voltam na terça em 780 colégios estaduais usados nas eleições na Bahia

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Bruno Wendel
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13:26
Alunos e professores de 780 colégios estaduais da Bahia só voltam às salas de aula na terça-feira (6). As unidades, distribuídas por 350 municípios, serão utilizadas como locais de votação nas eleições gerais deste domingo (4) e ficam à disposição da Justiça Eleitoral durante o fim de semana. A suspensão das aulas nessas escolas já estava prevista no calendário letivo e não altera o cumprimento dos 200 dias de aula.
Mais de 700 colégios estaduais funcionarão como locais de votação
A cessão dos prédios começou nesta sexta-feira (2), conforme o cronograma definido pelas zonas eleitorais, para a montagem das seções, instalação de sinalização e preparação dos espaços que receberão os eleitores. No sábado (3), as escolas permanecem destinadas às atividades preparatórias e à organização das urnas eletrônicas. Após a votação, os locais passam por limpeza e reorganização antes da devolução à comunidade escolar.
Ao todo, 780 unidades da rede estadual, em 350 municípios, serão utilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). A parceria entre a Secretaria da Educação do Estado (SEC) e a Justiça Eleitoral existe há décadas. Nas demais escolas da rede, as aulas seguem normalmente. A lista das unidades cedidas para a votação está disponível no Portal da Educação.
A lista com as unidades escolares cedidas à Justiça Eleitoral está disponível no Portal da Educação (https://www.ba.gov.br/educacao).