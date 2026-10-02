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Aulas só voltam na terça em 780 colégios estaduais usados nas eleições na Bahia

Unidades em 350 municípios serão transformadas em locais de votação neste domingo (4); escolas ficam à disposição da Justiça Eleitoral até o fim do pleito

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 13:26

Fiscais se misturam às multidões para vigiar quem faz boca de urna no dia das eleições
Fiscais se misturam às multidões para vigiar quem faz boca de urna no dia das eleições Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Alunos e professores de 780 colégios estaduais da Bahia só voltam às salas de aula na terça-feira (6). As unidades, distribuídas por 350 municípios, serão utilizadas como locais de votação nas eleições gerais deste domingo (4) e ficam à disposição da Justiça Eleitoral durante o fim de semana. A suspensão das aulas nessas escolas já estava prevista no calendário letivo e não altera o cumprimento dos 200 dias de aula.

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A cessão dos prédios começou nesta sexta-feira (2), conforme o cronograma definido pelas zonas eleitorais, para a montagem das seções, instalação de sinalização e preparação dos espaços que receberão os eleitores. No sábado (3), as escolas permanecem destinadas às atividades preparatórias e à organização das urnas eletrônicas. Após a votação, os locais passam por limpeza e reorganização antes da devolução à comunidade escolar.

Ao todo, 780 unidades da rede estadual, em 350 municípios, serão utilizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). A parceria entre a Secretaria da Educação do Estado (SEC) e a Justiça Eleitoral existe há décadas. Nas demais escolas da rede, as aulas seguem normalmente. A lista das unidades cedidas para a votação está disponível no Portal da Educação.

A lista com as unidades escolares cedidas à Justiça Eleitoral está disponível no Portal da Educação (https://www.ba.gov.br/educacao).

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