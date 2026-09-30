ELEIÇÕES 2026

Bahia é único estado sem debate da Globo após fuga de Jerônimo; emissora destaca ausência em rede nacional

Com a ausência do petista, o debate inicialmente programado pela emissora foi transformado em uma entrevista com o candidato ACM Neto (União Brasil)

Pombo Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:10

ACM Neto criticou a ausência do petista ao debate da TV Bahia Crédito: Divulgaçãp

A Bahia foi o único estado do país a não realizar, na noite desta terça-feira (29), o debate promovido pela Rede Globo. A programação prevista pela TV Bahia, afiliada da emissora no estado, foi alterada após o governador e candidato Jerônimo Rodrigues (PT) não participar do confronto com ACM Neto (União Brasil).

Com a ausência do petista, o debate inicialmente programado pela emissora foi transformado em uma entrevista com o ex-prefeito de Salvador.

O episódio ganhou repercussão nacional. Na manhã desta quarta-feira (30), a própria Rede Globo destacou em seus telejornais o fato de a Bahia ter sido o único estado onde o debate não ocorreu.

Durante a entrevista, ACM Neto criticou a ausência do petista e recuperou uma declaração feita pelo próprio Jerônimo durante a campanha eleitoral de 2022.

Na ocasião, ele afirmou que um candidato que não tivesse coragem de discutir os temas considerados importantes para a Bahia não teria “tamanho” nem “condição” de governar o estado.