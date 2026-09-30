Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia é único estado sem debate da Globo após fuga de Jerônimo; emissora destaca ausência em rede nacional

Com a ausência do petista, o debate inicialmente programado pela emissora foi transformado em uma entrevista com o candidato ACM Neto (União Brasil)

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:10

ACM Neto criticou a ausência do petista ao debate da TV Bahia
ACM Neto criticou a ausência do petista ao debate da TV Bahia Crédito: Divulgaçãp

A Bahia foi o único estado do país a não realizar, na noite desta terça-feira (29), o debate promovido pela Rede Globo. A programação prevista pela TV Bahia, afiliada da emissora no estado, foi alterada após o governador e candidato Jerônimo Rodrigues (PT) não participar do confronto com ACM Neto (União Brasil).

Com a ausência do petista, o debate inicialmente programado pela emissora foi transformado em uma entrevista com o ex-prefeito de Salvador.

O episódio ganhou repercussão nacional. Na manhã desta quarta-feira (30), a própria Rede Globo destacou em seus telejornais o fato de a Bahia ter sido o único estado onde o debate não ocorreu.

Durante a entrevista, ACM Neto criticou a ausência do petista e recuperou uma declaração feita pelo próprio Jerônimo durante a campanha eleitoral de 2022.

Na ocasião, ele afirmou que um candidato que não tivesse coragem de discutir os temas considerados importantes para a Bahia não teria “tamanho” nem “condição” de governar o estado.

Ao relembrar a declaração, Neto apontou justamente a fala feita pelo petista há quatro anos com a decisão de não participar do debate previsto para esta terça-feira.

Tags:

tv Bahia Jerônimo Rodrigues acm Neto Debate

Mais recentes

Imagem - Justiça concede liberdade para Rick Ralley após denúncia de violência doméstica

Justiça concede liberdade para Rick Ralley após denúncia de violência doméstica
Imagem - Deputada Roberta Roma recebe alta após sofrer infarto e passar por implantação de stent

Deputada Roberta Roma recebe alta após sofrer infarto e passar por implantação de stent
Imagem - Não vai votar? Saiba como justificar o voto e quais documentos são necessários

Não vai votar? Saiba como justificar o voto e quais documentos são necessários