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Eleitores voltam às urnas e Bahia, Pernambuco e São Paulo lideram queda na abstenção no segundo turno

Dados do TSE confirmam que corrida às urnas no segundo turno reverteu a tendência de faltas no país

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 18:58

Confira a ordem de votação nas Eleições 2026, quantos dígitos tem cada cargo e como organizar sua cola com os números dos candidatos.
Estado baiano lidera reação contra a abstenção ao lado de SP e Pernambuco Crédito: Ilustração, IA

A virada no comparecimento de eleitores no segundo turno mobilizou 1,494 milhão de pessoas a mais nas urnas, com a Bahia em liderança na reação contra a abstenção. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmam que o aumento da presença do eleitorado baiano, paulista e pernambucano reverteu a tendência de absenteísmo que ocorreu no primeiro turno.

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
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Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO
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Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial por Arisson Marinho/CORREIO

Bahia, São Paulo e Pernambuco lideram corrida às urnas

O movimento da queda de abstenções no 2º turno liderado pelos baianos garantiu que o estado encolhesse a taxa de ausência de 19,97% para 16,7%. Essa mudança de postura levou cerca de 348 mil eleitores baianos de volta às seções e fez a abstenção nas eleições locais despencar de 2,2 milhões para 1,8 milhão de faltantes.

Leia mais

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Na sequência, a queda de abstenções no 2º turno em Pernambuco registrou a segunda maior retração proporcional do país. O comparecimento às urnas dos pernambucanos reduziu a taxa de ausentes de 18,17% para 15,18%, somando mais 215,6 mil votos nas urnas durante o segundo turno das eleições presidenciais.

Já a queda de abstenções no 2º turno em São Paulo respondeu pelo maior resgate em termos absolutos. A abstenção nas eleições em solo paulista encolheu de 22,54% para 19,81%, garantindo uma injeção direta de 931 mil pessoas no processo eleitoral.

Do altar às urnas conheça os 22 casais que se candidataram juntos e foram eleitos em 2026

JHC (PSDB) foi eleito governador e Marina JHC (PSDB) foi escolhida senadora por Alagoas por Foto: Divulgação
Rosângela Moro (PL), eleita deputada federal, e Sérgio Moro (PL), governador do Paraná eleito no primeiro turno por Foto: Divulgação
Governador eleito do Amapá, Dr. Furlan (PSD), e a mulher, a senadora eleita Rayssa Furlan (Podemos) por Foto: Divulgação
Pastor Júnior Tércio (PP), reeleito deputado estadual e Clarissa Tércio (PP), reeleita deputada federal por Pernambuco por Foto: Divulgação
Kaline de Dr. Bernardo (PV) foi eleita deputada estadual e Dr. Bernardo (PV) deputado federal pelo Rio Grande do Norte por Foto: Divulgação
Pelo Ceará, Bella Carmelo, eleita deputada estadual e Carmelo Neto (PL), eleito deputado federal por Foto: Divulgação
Dra. Silvana (PL), reeleita deputada estadual e Dr. Jaziel (PL), reeleito deputado federal pelo Ceará por Foto: Divulgação
Flávia Morais (MDB), reeleita deputada federal, e George Morais (MDB), eleito deputado estadual por Goiás por Foto: Divulgação
Alessandra Haber (Podemos) foi eleita deputada federal e Daniel Santos (Podemos) governador do Pará por Foto: Divulgação
Renilce Nicodemos (MDB), reeleita deputada federal, e Neném Albuquerque (MDB), eleito deputado federal pelo Pará por Foto: Divulgação
Antônio Doido (MDB), reeleito deputado estadual e Andréa Dantas (MDB), eleita pela primeira vez como deputada federal pelo Pará por Foto: Divulgação
Gianni Nogueira (PL), eleita deputada estadual e Rodolfo Nogueira (PL), reeleito deputado federal por Mato Grosso do Sul por Foto: Divulgação
Adri Cherini (PL) foi eleita a deputada estadual mais votada e Giovani Cherini (PL) foi reeleito deputado federal no Rio Grande do Sul por Foto: Divulgação
Eduardo Fortes (Republicanos) e Kátia Chaves (Republicanos) conseguiram duas vagas para deputado estadual por Tocantins por Foto: Divulgação
Covatti Filho (PP) foi reeleito deputado federal e Nicole Weber Covatti (PP) foi eleita deputada estadual pelo Rio Grande do Sul por Foto: Divulgação
Delegado Francischini (PL), eleito deputado federal e Flávia Francischini (PL), eleita deputada estadual pelo Paraná; eles estão com Paulinho da Força quando se filiaram ao PL por Foto: Divulgação
Perpétua Almeida (PCdoB) foi eleita deputada federal e Edvaldo Magalhães (PCdoB) reeleito deputado estadual pelo Acre por Foto: Divulgação
Júlia Zanatta (PL), reeleita deputada federal, e Guilherme Colombo (PL), eleito deputado estadual por Santa Catarina por Foto: Divulgação
Marília Amaral (PL), eleita deputada estadual e recebeu mais votos que o marido, Junio Amaral (PL), reeleito deputado federal por Minas Gerais por Foto: Divulgação
Paulo Serra (PSDB) foi eleito deputado federal; a esposa, Ana Carolina Serra (PSDB) foi reeleita deputada estadual por São Paulo por Foto: Divulgação
Romeu Aldigueri (PSB), reeleito deputado estadual, e Tainah Marinho (PSB), reeleita deputada federal pelo Ceará por Foto: Divulgação
Mauro Mendes (União), eleito senador, e Virginia Mendes (União), eleita deputada federal pelo Mato Grosso por Foto: Divulgação
Levantamento mostra que a aliança entre marido e mulher garantiu mandatos em governos estaduais, Senado e câmaras legislativas por Ilustração, IA
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JHC (PSDB) foi eleito governador e Marina JHC (PSDB) foi escolhida senadora por Alagoas por Foto: Divulgação

Abstenção cai em nove estados onde Lula venceu no 2º turno

A queda de abstenções no 2º turno embalou a virada histórica do presidente reeleito Lula (PT), que fechou a disputa com 51,79% dos votos válidos contra 48,21% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Dos 12 estados em que o petista saiu vitorioso, nove mostraram um comparecimento às urnas superior ao registrado na última eleição, de 2022.

A abstenção nas eleições em queda ajudou a consolidar um feito inédito na história da redemocratização brasileira. O segundo turno das eleições presidenciais marcou a primeira vez em que um candidato que terminou em segundo lugar na etapa inicial conseguiu reverter o placar para alcançar a vitória final.

TSE confirma resgate de 1,49 milhão de eleitores no 2º turno

Bahia em movimento: Estado teve redução da abstenção para 16,70% no 2º turno e ganhou aproximadamente 348 mil novos votantes.
Bahia em movimento: Estado teve redução da abstenção para 16,70% no 2º turno e ganhou aproximadamente 348 mil novos votantes Crédito: Ilustração, IA

Tags:

Lula Disputa Flávio Bolsonaro Tse Eleições 2026

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