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Eleitores voltam às urnas e Bahia, Pernambuco e São Paulo lideram queda na abstenção no segundo turno

Dados do TSE confirmam que corrida às urnas no segundo turno reverteu a tendência de faltas no país

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 18:58

Estado baiano lidera reação contra a abstenção ao lado de SP e Pernambuco Crédito: Ilustração, IA

A virada no comparecimento de eleitores no segundo turno mobilizou 1,494 milhão de pessoas a mais nas urnas, com a Bahia em liderança na reação contra a abstenção. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmam que o aumento da presença do eleitorado baiano, paulista e pernambucano reverteu a tendência de absenteísmo que ocorreu no primeiro turno.

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Bahia, São Paulo e Pernambuco lideram corrida às urnas

O movimento da queda de abstenções no 2º turno liderado pelos baianos garantiu que o estado encolhesse a taxa de ausência de 19,97% para 16,7%. Essa mudança de postura levou cerca de 348 mil eleitores baianos de volta às seções e fez a abstenção nas eleições locais despencar de 2,2 milhões para 1,8 milhão de faltantes.

Na sequência, a queda de abstenções no 2º turno em Pernambuco registrou a segunda maior retração proporcional do país. O comparecimento às urnas dos pernambucanos reduziu a taxa de ausentes de 18,17% para 15,18%, somando mais 215,6 mil votos nas urnas durante o segundo turno das eleições presidenciais.

Já a queda de abstenções no 2º turno em São Paulo respondeu pelo maior resgate em termos absolutos. A abstenção nas eleições em solo paulista encolheu de 22,54% para 19,81%, garantindo uma injeção direta de 931 mil pessoas no processo eleitoral.

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Abstenção cai em nove estados onde Lula venceu no 2º turno

A queda de abstenções no 2º turno embalou a virada histórica do presidente reeleito Lula (PT), que fechou a disputa com 51,79% dos votos válidos contra 48,21% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Dos 12 estados em que o petista saiu vitorioso, nove mostraram um comparecimento às urnas superior ao registrado na última eleição, de 2022.

A abstenção nas eleições em queda ajudou a consolidar um feito inédito na história da redemocratização brasileira. O segundo turno das eleições presidenciais marcou a primeira vez em que um candidato que terminou em segundo lugar na etapa inicial conseguiu reverter o placar para alcançar a vitória final.

TSE confirma resgate de 1,49 milhão de eleitores no 2º turno