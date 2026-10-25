Bahia registra substituição de 15 urnas eletrônicas no segundo turno das eleições

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Esther Morais
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10:02
Quinze urnas eletrônicas foram substituídas na Bahia até as 9h deste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), os equipamentos foram trocados em 12 municípios, incluindo Salvador, onde quatro urnas precisaram ser substituídas.
Além da capital baiana, houve substituições em Cabaceiras do Paraguaçu, Conceição do Coité, Feira de Santana, Glória, Jacobina, Jeremoabo, Poções, Porto Seguro, Rafael Jambeiro, Santa Maria da Vitória e São Felipe, com uma urna substituída em cada cidade.
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Até o momento do balanço, nenhuma prisão havia sido registrada na Bahia.
O Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral Digital (CIIP) contabilizou, nas primeiras horas deste domingo, 20 notícias de irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral na internet, no rádio e na televisão. Os registros foram autuados no Processo Judicial Eletrônico (PJe).