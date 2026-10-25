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Bahia registra substituição de 15 urnas eletrônicas no segundo turno das eleições

Salvador teve quatro equipamentos substituídos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10:02

Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas
Bahia registra substituição de 15 urnas eletrônicas no segundo turno das eleições Crédito: Reprodução | TRE

Quinze urnas eletrônicas foram substituídas na Bahia até as 9h deste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), os equipamentos foram trocados em 12 municípios, incluindo Salvador, onde quatro urnas precisaram ser substituídas.

Além da capital baiana, houve substituições em Cabaceiras do Paraguaçu, Conceição do Coité, Feira de Santana, Glória, Jacobina, Jeremoabo, Poções, Porto Seguro, Rafael Jambeiro, Santa Maria da Vitória e São Felipe, com uma urna substituída em cada cidade.

Do altar às urnas conheça os 22 casais que se candidataram juntos e foram eleitos em 2026

JHC (PSDB) foi eleito governador e Marina JHC (PSDB) foi escolhida senadora por Alagoas por Foto: Divulgação
Rosângela Moro (PL), eleita deputada federal, e Sérgio Moro (PL), governador do Paraná eleito no primeiro turno por Foto: Divulgação
Governador eleito do Amapá, Dr. Furlan (PSD), e a mulher, a senadora eleita Rayssa Furlan (Podemos) por Foto: Divulgação
Pastor Júnior Tércio (PP), reeleito deputado estadual e Clarissa Tércio (PP), reeleita deputada federal por Pernambuco por Foto: Divulgação
Kaline de Dr. Bernardo (PV) foi eleita deputada estadual e Dr. Bernardo (PV) deputado federal pelo Rio Grande do Norte por Foto: Divulgação
Pelo Ceará, Bella Carmelo, eleita deputada estadual e Carmelo Neto (PL), eleito deputado federal por Foto: Divulgação
Dra. Silvana (PL), reeleita deputada estadual e Dr. Jaziel (PL), reeleito deputado federal pelo Ceará por Foto: Divulgação
Flávia Morais (MDB), reeleita deputada federal, e George Morais (MDB), eleito deputado estadual por Goiás por Foto: Divulgação
Alessandra Haber (Podemos) foi eleita deputada federal e Daniel Santos (Podemos) governador do Pará por Foto: Divulgação
Renilce Nicodemos (MDB), reeleita deputada federal, e Neném Albuquerque (MDB), eleito deputado federal pelo Pará por Foto: Divulgação
Antônio Doido (MDB), reeleito deputado estadual e Andréa Dantas (MDB), eleita pela primeira vez como deputada federal pelo Pará por Foto: Divulgação
Gianni Nogueira (PL), eleita deputada estadual e Rodolfo Nogueira (PL), reeleito deputado federal por Mato Grosso do Sul por Foto: Divulgação
Adri Cherini (PL) foi eleita a deputada estadual mais votada e Giovani Cherini (PL) foi reeleito deputado federal no Rio Grande do Sul por Foto: Divulgação
Eduardo Fortes (Republicanos) e Kátia Chaves (Republicanos) conseguiram duas vagas para deputado estadual por Tocantins por Foto: Divulgação
Covatti Filho (PP) foi reeleito deputado federal e Nicole Weber Covatti (PP) foi eleita deputada estadual pelo Rio Grande do Sul por Foto: Divulgação
Delegado Francischini (PL), eleito deputado federal e Flávia Francischini (PL), eleita deputada estadual pelo Paraná; eles estão com Paulinho da Força quando se filiaram ao PL por Foto: Divulgação
Perpétua Almeida (PCdoB) foi eleita deputada federal e Edvaldo Magalhães (PCdoB) reeleito deputado estadual pelo Acre por Foto: Divulgação
Júlia Zanatta (PL), reeleita deputada federal, e Guilherme Colombo (PL), eleito deputado estadual por Santa Catarina por Foto: Divulgação
Marília Amaral (PL), eleita deputada estadual e recebeu mais votos que o marido, Junio Amaral (PL), reeleito deputado federal por Minas Gerais por Foto: Divulgação
Paulo Serra (PSDB) foi eleito deputado federal; a esposa, Ana Carolina Serra (PSDB) foi reeleita deputada estadual por São Paulo por Foto: Divulgação
Romeu Aldigueri (PSB), reeleito deputado estadual, e Tainah Marinho (PSB), reeleita deputada federal pelo Ceará por Foto: Divulgação
Mauro Mendes (União), eleito senador, e Virginia Mendes (União), eleita deputada federal pelo Mato Grosso por Foto: Divulgação
Levantamento mostra que a aliança entre marido e mulher garantiu mandatos em governos estaduais, Senado e câmaras legislativas por Ilustração, IA
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JHC (PSDB) foi eleito governador e Marina JHC (PSDB) foi escolhida senadora por Alagoas por Foto: Divulgação

Até o momento do balanço, nenhuma prisão havia sido registrada na Bahia.

O Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral Digital (CIIP) contabilizou, nas primeiras horas deste domingo, 20 notícias de irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral na internet, no rádio e na televisão. Os registros foram autuados no Processo Judicial Eletrônico (PJe).

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