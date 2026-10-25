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Bahia registra substituição de 67 urnas eletrônicas no segundo turno; veja balanço

Salvador teve sete equipamentos substituídos; uma prisão foi registrada em Vitória da Conquista até as 12h deste domingo (25)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:14

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS
Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

A Bahia registrou a substituição de 67 urnas eletrônicas até as 12h deste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), sete equipamentos precisaram ser trocados em Salvador.

Até o horário do balanço, uma prisão havia sido registrada em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

Segundo o TRE-BA, nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, é lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e a pessoa é liberada. Nessas situações, não há audiência de custódia.

O Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral Digital (CIIP) contabilizou 28 notícias de irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral na internet, no rádio e na televisão até as 12h deste domingo. Os registros foram autuados no Processo Judicial Eletrônico (PJe).

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