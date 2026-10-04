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Bahia tem 11,3 milhões de eleitores aptos a votar nas Eleições 2026

Estado tem o quarto maior eleitorado do país

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:52

Confira a ordem de votação nas Eleições 2026, quantos dígitos tem cada cargo e como organizar sua cola com os números dos candidatos.
Bahia tem 11,3 milhões de eleitores aptos a votar nas Eleições 2026 Crédito: Ilustração, IA

A Bahia tem 11.321.005 eleitoras e eleitores aptos a votar no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4). O número coloca o estado como o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em todo o país, 158.745.463 eleitores estão habilitados a participar da votação. Na Bahia, o eleitorado representa 7,13% do total nacional. Os baianos escolhem neste domingo presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

São Paulo lidera o ranking nacional, com 34.104.226 eleitores, seguido por Minas Gerais, com 16.377.659, e Rio de Janeiro, com 12.857.000. Depois aparece a Bahia, à frente do Paraná, que tem 8.609.026 eleitores. Juntos, os cinco estados concentram mais da metade do eleitorado brasileiro.

A votação acontece das 8h às 17h, no horário de Brasília. No exterior, os eleitores votam apenas para presidente e vice-presidente da República.

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