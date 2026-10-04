VOTAÇÃO JÁ COMEÇOU

Bahia tem 11,3 milhões de eleitores aptos a votar nas Eleições 2026

Estado tem o quarto maior eleitorado do país

Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:52

Bahia tem 11,3 milhões de eleitores aptos a votar nas Eleições 2026 Crédito: Ilustração, IA

A Bahia tem 11.321.005 eleitoras e eleitores aptos a votar no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4). O número coloca o estado como o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em todo o país, 158.745.463 eleitores estão habilitados a participar da votação. Na Bahia, o eleitorado representa 7,13% do total nacional. Os baianos escolhem neste domingo presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

São Paulo lidera o ranking nacional, com 34.104.226 eleitores, seguido por Minas Gerais, com 16.377.659, e Rio de Janeiro, com 12.857.000. Depois aparece a Bahia, à frente do Paraná, que tem 8.609.026 eleitores. Juntos, os cinco estados concentram mais da metade do eleitorado brasileiro.