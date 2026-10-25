ELEIÇÕES

Bahia tem 130 urnas substituídas, dez eleitores presos e 40 denúncias eleitorais

Terceiro boletim do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) foi atualizado às 16h deste domingo (25)

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17:36

Urnas eletrônicas Crédito: Reprodução | TRE

Até as 16h deste domingo (25), o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) havia substituído 130 urnas eletrônicas em todo o estado durante o segundo turno das Eleições 2026. Desse total, 12 substituições foram registradas em Salvador.

Até o momento, foram registradas dez prisões de eleitoras. Nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, é lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e a pessoa é liberada. Nessas situações, não há audiência de custódia.