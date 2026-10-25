Bahia tem 130 urnas substituídas, dez eleitores presos e 40 denúncias eleitorais

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Millena Marques
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17:36
Até as 16h deste domingo (25), o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) havia substituído 130 urnas eletrônicas em todo o estado durante o segundo turno das Eleições 2026. Desse total, 12 substituições foram registradas em Salvador.
Até o momento, foram registradas dez prisões de eleitoras. Nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, é lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e a pessoa é liberada. Nessas situações, não há audiência de custódia.
O Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral Digital (CIIP) contabilizou, até as 16h deste domingo, 40 notícias de irregularidades em propaganda eleitoral na internet, no rádio e na televisão.