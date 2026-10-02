ELEIÇÕES 2026

Bahia terá transporte gratuito para eleitores neste domingo de votação

Medida vale para ônibus intermunicipais, Ferry-Boat, lanchinhas e transporte metropolitano

Bruno Wendel

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:52

Nova Rodoviária da Bahia inaugura moderna, mas exclui quem vivia do comércio popular Crédito: Arison Marinho

O transporte coletivo intermunicipal rodoviário, o Sistema Ferry-Boat, as lanchinhas e o transporte metropolitano serão gratuitos na Bahia durante os dias de votação das eleições de 2026. A medida foi publicada no Diário Oficial e vale das 18h de 3 de outubro até as 23h59 de 4 de outubro, no primeiro turno. Em caso de segundo turno, a gratuidade será das 18h de 24 de outubro até as 23h59 de 25 de outubro.

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De acordo com resolução da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), publicada no DOE nesta quinta-feira (1º), o eleitor deverá apresentar o título de eleitor, o e-Título ou outro documento físico ou eletrônico que comprove o local de votação, além de um documento de identificação. Para ter direito à gratuidade na volta, será necessário apresentar o comprovante de votação e comprovar que utilizou o benefício no trajeto de ida.