Bahia terá transporte gratuito para eleitores neste domingo de votação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 11:52
O transporte coletivo intermunicipal rodoviário, o Sistema Ferry-Boat, as lanchinhas e o transporte metropolitano serão gratuitos na Bahia durante os dias de votação das eleições de 2026. A medida foi publicada no Diário Oficial e vale das 18h de 3 de outubro até as 23h59 de 4 de outubro, no primeiro turno. Em caso de segundo turno, a gratuidade será das 18h de 24 de outubro até as 23h59 de 25 de outubro.
Bahia terá transporte gratuito para eleitores
De acordo com resolução da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), publicada no DOE nesta quinta-feira (1º), o eleitor deverá apresentar o título de eleitor, o e-Título ou outro documento físico ou eletrônico que comprove o local de votação, além de um documento de identificação. Para ter direito à gratuidade na volta, será necessário apresentar o comprovante de votação e comprovar que utilizou o benefício no trajeto de ida.
No transporte hidroviário, a gratuidade será exclusiva para passageiros pedestres. No Ferry-Boat, o eleitor deverá procurar a bilheteria para emitir o bilhete que dará acesso gratuito ao embarque. Já no transporte rodoviário intermunicipal, o benefício será oferecido preferencialmente no serviço convencional. Se não houver vagas, será permitido o embarque nos serviços imediatamente superiores, sem cobrança de tarifa de embarque ou qualquer outro valor durante o período de gratuidade.