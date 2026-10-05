Bancada baiana muda em 2027: veja a lista dos 11 deputados federais que deixam a Câmara

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Thais Borges
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:52
Pelo menos 11 deputados federais da atual bancada baiana não vão retornar à Câmara dos Deputados na próxima legislatura. Entre eles, há nomes tradicionais da política baiana, como Arthur Maia (União), Bacelar (PV), Lídice da Mata (PSB) e Marcelo Nilo (Republicanos).
A bancada baiana na Câmara dos Deputados terá uma renovação de 28,2% a partir de 2027.
Deputados federais da Bahia que não vão voltar para a Câmara em 2026
Entre os 11, há dois do União Brasil; um do PV; um do PP; um do PDT; uma do PSB; dois do Republicanos; um do PSD e dois do PT. Deles, dois não disputaram a reeleição.
O grupo inclui duas mulheres e nove homens.