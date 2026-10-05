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Bancada baiana muda em 2027: veja a lista dos 11 deputados federais que deixam a Câmara

Entre eles, há nomes tradicionais da política do estado

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:52

Saiba quais são os deputados federais baianos que não foram reeleitos
Saiba quais são os deputados federais baianos que não foram reeleitos Crédito: Divulgação

Pelo menos 11 deputados federais da atual bancada baiana não vão retornar à Câmara dos Deputados na próxima legislatura. Entre eles, há nomes tradicionais da política baiana, como Arthur Maia (União), Bacelar (PV), Lídice da Mata (PSB) e Marcelo Nilo (Republicanos).

A bancada baiana na Câmara dos Deputados terá uma renovação de 28,2% a partir de 2027.

Deputados federais da Bahia que não vão voltar para a Câmara em 2026

Arthur Maia (União Brasil). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Bacelar (PV). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Jorge Araújo (PP). Já era suplente e foi eleito como suplente novamente.  por Câmara Municipal de Salvador
José Carlos Araújo (PDT) - não se candidatou à reeleição por Câmara dos Deputados
José Rocha (União) - não tentou a reeleição e lançou o filho, Manuel Rocha, que foi eleito deputado federal.  por Câmara dos Deputados
Lídice da Mata (PSB). Foi eleita como suplente.  por Câmara dos Deputados
Marcelo Nilo (Republicanos). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães (PSD). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Rogéria Santos (Republicanos). Foi eleita como suplente.  por Câmara dos Deputados
Waldenor Pereira (PT). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados
Zé Neto (PT). Foi eleito como suplente.  por Divulgação
1 de 11
Arthur Maia (União Brasil). Foi eleito como suplente.  por Câmara dos Deputados

Entre os 11, há dois do União Brasil; um do PV; um do PP; um do PDT; uma do PSB; dois do Republicanos; um do PSD e dois do PT. Deles, dois não disputaram a reeleição.

O grupo inclui duas mulheres e nove homens.

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