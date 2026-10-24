ELEIÇÕES 2026

Boca de urna é crime eleitoral: saiba o que é proibido no dia da votação e como denunciar

Prática ilegal no dia do pleito pode resultar em pena de detenção e multa; legislação garante apenas a manifestação individual e silenciosa do eleitor

Kamila Macedo

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 13:41

Urna eletrônica que será utilizada nas Eleições 2026 Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Em todas as eleições, é necessário ficar atento à chamada "boca de urna", crime eleitoral caracterizado por qualquer tentativa de influenciar a decisão do eleitor no dia do pleito, seja em favor de candidatos, partidos, federações ou coligações.

Dessa forma, neste domingo (25), é proibido pedir votos, distribuir material de propaganda (os famosos santinhos) ou abordar eleitores com a finalidade de influenciar sua escolha de candidato.

A proibição está fundamentada no artigo 39, § 5º, inciso II, da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e no artigo 87, inciso II, da Resolução nº 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Condutas proibidas

No dia das eleições, configuram crime de boca de urna e outras ilegalidades as seguintes práticas:

- Distribuição de santinhos ou qualquer material impresso de propaganda;

- Pedidos de voto ou abordagem de eleitores;

- Formação de grupos destinados a promover candidaturas;

- Realização de comícios, carreatas e o uso de alto-falantes ou amplificadores de som;

- Mobilização de pessoas com vestuário padronizado ou portando instrumentos de propaganda, quando se caracterizar como manifestação coletiva, até o encerramento da votação.

O que é permitido ao eleitor

A legislação assegura ao cidadão o direito à manifestação individual e silenciosa de sua preferência política. Dessa forma, é permitido ao eleitor comparecer à seção eleitoral utilizando bandeiras, broches, adesivos e camisetas de seus candidatos ou partidos, desde que de forma isolada e sem incitar a mobilização coletiva.

Nas redes sociais, a legislação proíbe o impulsionamento e a publicação de novos conteúdos apenas pelos candidatos no dia da eleição. No entanto, conteúdos publicados em dias anteriores ao pleito podem permanecer no ar.

Penalidades previstas

O descumprimento da norma pode levar o infrator à pena de detenção de 6 meses a 1 ano, com possibilidade de conversão em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além do pagamento de multa estipulada pela Justiça Eleitoral, que pode chegar a R$ 15 mil.

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