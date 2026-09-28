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Boca de urna é crime? Entenda o que diz a lei, quais são as penas e o que é permitido no dia da eleição

Legislação proíbe distribuição de santinhos e abordagem de eleitores no dia da votação, mas garante o direito à expressão silenciosa

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 06:53

Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades
Conheça as regras, as penas para crimes eleitorais e os limites entre a propaganda vedada e a manifestação permitida no dia da votação. Crédito: Ira Romão/Agência Mural

A distribuição de panfletos, a abordagem a eleitores nas ruas ou a organização de manifestações coletivas nas proximidades dos locais de votação configuram crime eleitoral no Brasil. De acordo com o artigo 39 da Lei nº 9.504/1997, a prática de boca de urna é expressamente proibida em qualquer ponto durante o dia da votação, marcado para 4 de outubro de 2026, não se limitando apenas à porta dos colégios eleitorais.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

A punição prevê detenção de seis meses a um ano, pena que pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa financeira. Com a conversão realizada pela Justiça Eleitoral a partir da antiga Unidade Fiscal de Referência (UFIR), os valores variam de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50. Por se tratar de um crime eleitoral cometido em flagrante delito, os infratores podem ser presos no momento da ação pelas autoridades policiais.

Limite entre crime, manifestação individual e regras para a internet

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A legislação faz uma separação clara entre as condutas proibidas e o direito à livre expressão do cidadão, regulamentado pelos artigos 39 e 39-A da Lei das Eleições. Enquanto a abordagem coletiva e a distribuição de materiais configuram crime, a manifestação individual e silenciosa é permitida. O eleitor pode comparecer à sua seção eleitoral portando broches, adesivos, bandeiras ou camisetas de seu candidato de forma espontânea, desde que não ocorram aglomerações, abordagens a terceiros ou tentativas de convencimento alheio.

No ambiente digital, as restrições também são rigorosas. No dia da eleição, é expressamente proibido publicar novos conteúdos de campanha ou impulsionar postagens em sites, blogs e aplicativos. O que já estava no ar antes da votação pode continuar acessível, desde que não receba nenhuma atualização, novo impulsionamento ou compartilhamento de materiais ao longo de todo o domingo de votação.

Canais de denúncia e informações necessárias

Cidadãos que presenciarem irregularidades podem relatar os casos aos órgãos competentes. Os principais canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral incluem o aplicativo Pardal para celulares, os sites oficiais dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além do Ministério Público Eleitoral.

Para que a apuração ocorra com rapidez, é recomendado apresentar informações precisas, como o endereço exato ou ponto de referência, a exemplo do número da seção ou da escola, uma descrição detalhada dos fatos observados e provas materiais, como fotos, vídeos ou a identificação dos envolvidos e veículos, sempre que possível.

Tags:

Brasil Voto Urna Eletrônica Eleição 2026

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