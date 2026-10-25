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Boca de urna é proibida no dia da eleição; veja o que pode e como denunciar

Pedir votos, distribuir santinhos e tentar influenciar eleitores são condutas proibidas durante o segundo turno deste domingo (25)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10:47

Boca de urna é proibida no dia da eleição; veja o que pode e como denunciar Crédito: Jamarri Nogueira/CBN

Pedir votos, distribuir santinhos ou tentar convencer eleitoras e eleitores a escolher determinada candidatura são práticas proibidas neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. As condutas podem caracterizar o crime de boca de urna e estão sujeitas a penalidades previstas na legislação eleitoral.

A boca de urna consiste na realização de propaganda eleitoral nas proximidades dos locais de votação, com o objetivo de influenciar a escolha do eleitorado. Entre as práticas proibidas estão a tentativa de convencer pessoas a votar ou deixar de votar em determinado candidato, partido ou federação, além do uso de alto-falantes e outros meios para promover candidaturas.

Do altar às urnas conheça os 22 casais que se candidataram juntos e foram eleitos em 2026

JHC (PSDB) foi eleito governador e Marina JHC (PSDB) foi escolhida senadora por Alagoas por Foto: Divulgação
Rosângela Moro (PL), eleita deputada federal, e Sérgio Moro (PL), governador do Paraná eleito no primeiro turno por Foto: Divulgação
Governador eleito do Amapá, Dr. Furlan (PSD), e a mulher, a senadora eleita Rayssa Furlan (Podemos) por Foto: Divulgação
Pastor Júnior Tércio (PP), reeleito deputado estadual e Clarissa Tércio (PP), reeleita deputada federal por Pernambuco por Foto: Divulgação
Kaline de Dr. Bernardo (PV) foi eleita deputada estadual e Dr. Bernardo (PV) deputado federal pelo Rio Grande do Norte por Foto: Divulgação
Pelo Ceará, Bella Carmelo, eleita deputada estadual e Carmelo Neto (PL), eleito deputado federal por Foto: Divulgação
Dra. Silvana (PL), reeleita deputada estadual e Dr. Jaziel (PL), reeleito deputado federal pelo Ceará por Foto: Divulgação
Flávia Morais (MDB), reeleita deputada federal, e George Morais (MDB), eleito deputado estadual por Goiás por Foto: Divulgação
Alessandra Haber (Podemos) foi eleita deputada federal e Daniel Santos (Podemos) governador do Pará por Foto: Divulgação
Renilce Nicodemos (MDB), reeleita deputada federal, e Neném Albuquerque (MDB), eleito deputado federal pelo Pará por Foto: Divulgação
Antônio Doido (MDB), reeleito deputado estadual e Andréa Dantas (MDB), eleita pela primeira vez como deputada federal pelo Pará por Foto: Divulgação
Gianni Nogueira (PL), eleita deputada estadual e Rodolfo Nogueira (PL), reeleito deputado federal por Mato Grosso do Sul por Foto: Divulgação
Adri Cherini (PL) foi eleita a deputada estadual mais votada e Giovani Cherini (PL) foi reeleito deputado federal no Rio Grande do Sul por Foto: Divulgação
Eduardo Fortes (Republicanos) e Kátia Chaves (Republicanos) conseguiram duas vagas para deputado estadual por Tocantins por Foto: Divulgação
Covatti Filho (PP) foi reeleito deputado federal e Nicole Weber Covatti (PP) foi eleita deputada estadual pelo Rio Grande do Sul por Foto: Divulgação
Delegado Francischini (PL), eleito deputado federal e Flávia Francischini (PL), eleita deputada estadual pelo Paraná; eles estão com Paulinho da Força quando se filiaram ao PL por Foto: Divulgação
Perpétua Almeida (PCdoB) foi eleita deputada federal e Edvaldo Magalhães (PCdoB) reeleito deputado estadual pelo Acre por Foto: Divulgação
Júlia Zanatta (PL), reeleita deputada federal, e Guilherme Colombo (PL), eleito deputado estadual por Santa Catarina por Foto: Divulgação
Marília Amaral (PL), eleita deputada estadual e recebeu mais votos que o marido, Junio Amaral (PL), reeleito deputado federal por Minas Gerais por Foto: Divulgação
Paulo Serra (PSDB) foi eleito deputado federal; a esposa, Ana Carolina Serra (PSDB) foi reeleita deputada estadual por São Paulo por Foto: Divulgação
Romeu Aldigueri (PSB), reeleito deputado estadual, e Tainah Marinho (PSB), reeleita deputada federal pelo Ceará por Foto: Divulgação
Mauro Mendes (União), eleito senador, e Virginia Mendes (União), eleita deputada federal pelo Mato Grosso por Foto: Divulgação
Levantamento mostra que a aliança entre marido e mulher garantiu mandatos em governos estaduais, Senado e câmaras legislativas por Ilustração, IA
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JHC (PSDB) foi eleito governador e Marina JHC (PSDB) foi escolhida senadora por Alagoas por Foto: Divulgação

Também é proibida a aglomeração de pessoas com roupas padronizadas ou instrumentos de propaganda quando isso configurar manifestação coletiva de apoio a candidaturas. A restrição vale até o encerramento da votação.

Por outro lado, a manifestação individual e silenciosa da preferência política é permitida. Eleitores podem usar bandeiras, camisetas, broches e adesivos, desde que não participem de manifestações coletivas.

O que diz a lei

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) considera crime, no dia do pleito, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comícios ou carreatas, a arregimentação de eleitores e a realização de propaganda de boca de urna. A legislação também proíbe a divulgação de propaganda eleitoral de partidos e candidaturas no dia da votação.

No ambiente digital, é proibido publicar novos conteúdos ou impulsionar conteúdos nas aplicações de internet previstas no artigo 57-B da lei. Publicações feitas anteriormente podem permanecer disponíveis.

As infrações podem resultar em detenção de seis meses a um ano, convertida ou não em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além do pagamento de multa.

Como denunciar

Possíveis irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral podem ser denunciadas pelo aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral. A ferramenta permite informar o local da ocorrência, descrever o caso e anexar fotos, vídeos, áudios ou links que auxiliem na análise.

O aplicativo é gratuito e está disponível para celulares com sistemas Android, na Google Play e iOS, na App Store.

Denúncias de crimes eleitorais também podem ser encaminhadas à polícia, ao Ministério Público Eleitoral ou pelos canais disponibilizados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

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