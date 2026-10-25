ELEIÇÕES 2026

Boca de urna é proibida no dia da eleição; veja o que pode e como denunciar

Pedir votos, distribuir santinhos e tentar influenciar eleitores são condutas proibidas durante o segundo turno deste domingo (25)

Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10:47

Boca de urna é proibida no dia da eleição; veja o que pode e como denunciar Crédito: Jamarri Nogueira/CBN

Pedir votos, distribuir santinhos ou tentar convencer eleitoras e eleitores a escolher determinada candidatura são práticas proibidas neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. As condutas podem caracterizar o crime de boca de urna e estão sujeitas a penalidades previstas na legislação eleitoral.

A boca de urna consiste na realização de propaganda eleitoral nas proximidades dos locais de votação, com o objetivo de influenciar a escolha do eleitorado. Entre as práticas proibidas estão a tentativa de convencer pessoas a votar ou deixar de votar em determinado candidato, partido ou federação, além do uso de alto-falantes e outros meios para promover candidaturas.

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Também é proibida a aglomeração de pessoas com roupas padronizadas ou instrumentos de propaganda quando isso configurar manifestação coletiva de apoio a candidaturas. A restrição vale até o encerramento da votação.

Por outro lado, a manifestação individual e silenciosa da preferência política é permitida. Eleitores podem usar bandeiras, camisetas, broches e adesivos, desde que não participem de manifestações coletivas.

O que diz a lei

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) considera crime, no dia do pleito, o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comícios ou carreatas, a arregimentação de eleitores e a realização de propaganda de boca de urna. A legislação também proíbe a divulgação de propaganda eleitoral de partidos e candidaturas no dia da votação.

No ambiente digital, é proibido publicar novos conteúdos ou impulsionar conteúdos nas aplicações de internet previstas no artigo 57-B da lei. Publicações feitas anteriormente podem permanecer disponíveis.

As infrações podem resultar em detenção de seis meses a um ano, convertida ou não em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além do pagamento de multa.

Como denunciar

Possíveis irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral podem ser denunciadas pelo aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral. A ferramenta permite informar o local da ocorrência, descrever o caso e anexar fotos, vídeos, áudios ou links que auxiliem na análise.

O aplicativo é gratuito e está disponível para celulares com sistemas Android, na Google Play e iOS, na App Store.