ESCLARECIMENTOS

Brasil convoca diplomata da Argentina para cobrar explicações sobre passagem de Flávio Bolsonaro pelo país

Senador atravessou a fronteira com a mulher e as filhas antes de embarcar em um avião particular rumo aos Estados Unidos

Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:01

Flávio Bolsonaro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O governo brasileiro convocou a encarregada de negócios da embaixada da Argentina no Brasil, María Emilia Cortés, para pedir explicações sobre a passagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) pelo território argentino antes de seguir para os Estados Unidos. Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, o parlamentar cruzou a fronteira na noite de terça-feira (27) e embarcou em um avião particular com destino ao território americano.

María Emilia compareceu ao Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, na quinta-feira (29), onde foi recebida pelo responsável pelos assuntos relacionados à América do Sul. O encontro teve como objetivo solicitar informações sobre a passagem do senador pelo país vizinho e os desdobramentos da viagem.

Segundo interlocutores da diplomacia brasileira ouvidos pelo jornal O Globo, a convocação representa uma demonstração de descontentamento do governo Lula com o episódio. Apesar da cobrança, a reunião transcorreu dentro da normalidade diplomática. Até o momento, não há informações sobre a resposta do governo argentino.

A iniciativa ocorre em meio a suspeitas de que integrantes do governo de Javier Milei tenham auxiliado na saída de Flávio Bolsonaro do Brasil. Não há, porém, confirmação oficial de participação de autoridades argentinas na operação.

De acordo com informações da Direção Nacional de Migrações da Argentina, Flávio atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, às 22h50 de terça-feira. Ele estava acompanhado da mulher, Fernanda Bolsonaro, e das duas filhas do casal.

Cerca de 40 minutos depois, a família embarcou em um voo particular operado pela empresa Baires Fly. O destino inicialmente informado era Guayaquil, no Equador, mas a aeronave seguiu posteriormente para Miami, nos Estados Unidos. O senador desembarcou na manhã de quarta-feira (28).

O episódio ocorre em um momento de relações delicadas entre os governos brasileiro e argentino. Durante a campanha presidencial, Milei declarou apoio a Flávio Bolsonaro e fez críticas a Lula, ampliando os atritos entre os dois países.

Em agosto, o Brasil reduziu o nível de sua representação diplomática na Argentina. Desde então, as relações passaram a ser conduzidas por encarregados de negócios, sem embaixadores à frente das missões. María Emilia Cortés assumiu a representação argentina em Brasília após a saída do embaixador Daniel Raimondi.