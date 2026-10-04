LULA OU FLÁVIO BOLSONARO

Brasileiros de 22 países já votaram; veja quem venceu em cada um

Lula ganha em 13 países, enquanto Flávio Bolsonaro vence em nove

Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:13

Brasileiros de 22 países já votaram; veja quem venceu em cada um Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Partido Liberal

Enquanto os brasileiros vão às urnas neste domingo (4) para o primeiro turno das Eleições 2026, eleitores que vivem no exterior já encerraram a votação em diversos países. Até o início da tarde, conforme as apurações parciais, Lula (PT) venceu em 13 países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em nove.

Entre os países onde Lula venceu estão Nova Zelândia, Coreia do Sul, Malásia, Singapura, Austrália, China, Arábia Saudita, Egito, Estônia, Chipre, Palestina, Quênia e Kuwait. Já Flávio Bolsonaro teve a maioria dos votos em Filipinas, Tailândia, Taiwan, Japão, Emirados Árabes Unidos, Catar, Finlândia, Israel e Grécia.

Na Nova Zelândia, Lula recebeu 234 dos 332 votos válidos, contra 64 de Flávio. Na Coreia do Sul, foram 123 votos para o petista e 72 para o candidato do PL. Na Malásia, Lula teve 44 votos, contra 27 de Flávio, enquanto em Singapura o placar foi de 190 a 92 para o atual presidente.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

Flávio Bolsonaro, por outro lado, venceu nas Filipinas por 33 votos a 26 e na Tailândia por 51 a 40. Em Taiwan, foram 107 votos para o candidato do PL e 77 para Lula. O Japão registrou uma das maiores diferenças: Flávio recebeu 24.601 votos, enquanto Lula teve 5.222.

Na Austrália, Lula venceu por 4.562 votos a 2.579. Na China, o petista também ficou à frente, com 367 votos contra 203 de Flávio. Em Israel, o candidato do PL venceu por 523 a 92.

A votação no exterior ocorre exclusivamente para presidente e vice-presidente da República. Nas Eleições 2026, 918.876 brasileiros que vivem fora do país estão aptos a votar, distribuídos por 186 cidades de 134 países.