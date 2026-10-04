Brasileiros de 22 países já votaram; veja quem venceu em cada um

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Esther Morais
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:13
Enquanto os brasileiros vão às urnas neste domingo (4) para o primeiro turno das Eleições 2026, eleitores que vivem no exterior já encerraram a votação em diversos países. Até o início da tarde, conforme as apurações parciais, Lula (PT) venceu em 13 países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em nove.
Entre os países onde Lula venceu estão Nova Zelândia, Coreia do Sul, Malásia, Singapura, Austrália, China, Arábia Saudita, Egito, Estônia, Chipre, Palestina, Quênia e Kuwait. Já Flávio Bolsonaro teve a maioria dos votos em Filipinas, Tailândia, Taiwan, Japão, Emirados Árabes Unidos, Catar, Finlândia, Israel e Grécia.
Na Nova Zelândia, Lula recebeu 234 dos 332 votos válidos, contra 64 de Flávio. Na Coreia do Sul, foram 123 votos para o petista e 72 para o candidato do PL. Na Malásia, Lula teve 44 votos, contra 27 de Flávio, enquanto em Singapura o placar foi de 190 a 92 para o atual presidente.
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Flávio Bolsonaro, por outro lado, venceu nas Filipinas por 33 votos a 26 e na Tailândia por 51 a 40. Em Taiwan, foram 107 votos para o candidato do PL e 77 para Lula. O Japão registrou uma das maiores diferenças: Flávio recebeu 24.601 votos, enquanto Lula teve 5.222.
Na Austrália, Lula venceu por 4.562 votos a 2.579. Na China, o petista também ficou à frente, com 367 votos contra 203 de Flávio. Em Israel, o candidato do PL venceu por 523 a 92.
A votação no exterior ocorre exclusivamente para presidente e vice-presidente da República. Nas Eleições 2026, 918.876 brasileiros que vivem fora do país estão aptos a votar, distribuídos por 186 cidades de 134 países.
Os resultados divulgados são parciais. A apuração oficial das eleições, incluindo os votos registrados no exterior, será divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o encerramento da votação no Brasil.