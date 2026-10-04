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Brasileiros de 22 países já votaram; veja quem venceu em cada um

Lula ganha em 13 países, enquanto Flávio Bolsonaro vence em nove

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:13

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), líderes nas pesquisas de intenção de voto, decidiram não comparecer ao primeiro debate presidencial na TV; ausência conjunta pautou as discussões no estúdio.
Brasileiros de 22 países já votaram; veja quem venceu em cada um Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Partido Liberal

Enquanto os brasileiros vão às urnas neste domingo (4) para o primeiro turno das Eleições 2026, eleitores que vivem no exterior já encerraram a votação em diversos países. Até o início da tarde, conforme as apurações parciais, Lula (PT) venceu em 13 países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente em nove.

Entre os países onde Lula venceu estão Nova Zelândia, Coreia do Sul, Malásia, Singapura, Austrália, China, Arábia Saudita, Egito, Estônia, Chipre, Palestina, Quênia e Kuwait. Já Flávio Bolsonaro teve a maioria dos votos em Filipinas, Tailândia, Taiwan, Japão, Emirados Árabes Unidos, Catar, Finlândia, Israel e Grécia.

Na Nova Zelândia, Lula recebeu 234 dos 332 votos válidos, contra 64 de Flávio. Na Coreia do Sul, foram 123 votos para o petista e 72 para o candidato do PL. Na Malásia, Lula teve 44 votos, contra 27 de Flávio, enquanto em Singapura o placar foi de 190 a 92 para o atual presidente.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

Flávio Bolsonaro, por outro lado, venceu nas Filipinas por 33 votos a 26 e na Tailândia por 51 a 40. Em Taiwan, foram 107 votos para o candidato do PL e 77 para Lula. O Japão registrou uma das maiores diferenças: Flávio recebeu 24.601 votos, enquanto Lula teve 5.222.

Na Austrália, Lula venceu por 4.562 votos a 2.579. Na China, o petista também ficou à frente, com 367 votos contra 203 de Flávio. Em Israel, o candidato do PL venceu por 523 a 92.

A votação no exterior ocorre exclusivamente para presidente e vice-presidente da República. Nas Eleições 2026, 918.876 brasileiros que vivem fora do país estão aptos a votar, distribuídos por 186 cidades de 134 países.

Os resultados divulgados são parciais. A apuração oficial das eleições, incluindo os votos registrados no exterior, será divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o encerramento da votação no Brasil.

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