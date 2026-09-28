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Brasileiros no exterior já podem checar local de votação no portal do TSE; saiba como consultar

Portal do TSE atualiza dados cadastrais de brasileiros cadastrados na Zona do Exterior para a votação de 4 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:00

Técnicos do TRE-DF realizam a conferência e a lacração de urnas eletrônicas para o 1º turno das Eleições 2022
Eleitores que vivem fora do Brasil podem verificar a situação cadastral antes do dia 4 de outubro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A consulta da seção eleitoral e da situação cadastral para mais de 800 mil brasileiros no exterior está liberada no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de forma 100% digital. A ferramenta atende quem mora no exterior e precisa organizar a rotina antes de 4 de outubro, dia em que a votação acontece. Por lá, o cidadão descobre onde fica sua seção e ainda confirma se está tudo certo com a situação cadastral.

Diferente do pessoal que vota em solo nacional, a regra para quem vive longe de casa é bem específica. As urnas nos consulados e embaixadas recebem votos exclusivamente para presidente e vice-presidente.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Uma ferramenta chamada cola virtual permite ao cidadão organizar os números na ordem oficial antes de imprimir o papel por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
O portal do órgão eleitoral disponibiliza uma plataforma interativa para treinar o ritmo de votação na urna eletrônica por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Debates presidenciais de 2026: regras do TSE, calendário do 1º turno e a estratégia do 'sim' ou 'não' dos candidatos por Foto: Ilustração/IA
O comportamento eleitoral em territórios-chave e centros urbanos atua como um termômetro indispensável para compreender as tendências de um pleito e a dinâmica de apuração dos votos. por Crédito: Ilustração, IA / Gemini
A escalada das agressões nos confrontos ao vivo desafia a Justiça Eleitoral e dificulta o acesso do eleitor a propostas concretas. por Crédito: Ilustração,IA/Gemini
público por Divulgação/TSE
STF valida cota de 30% dos fundos eleitorais para candidatos negros sob protestos de movimentos sociais que exigiam o dobro. por Foto: Thiago Fagundes/Agência Câmara
O avanço de 74% no eleitorado idoso coloca a terceira idade como o fator decisivo para as eleições de 2026. por Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
O fenômeno do título vazio: por que o jovem brasileiro está fugindo das urnas em 2026? por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

Para ajudar a planejar esse momento sem correria, preparamos o caminho completo de como fazer a consulta no portal do TSE.

Portal do TSE centraliza consulta do local de votação

Acesse a plataforma: entre na aba de Autoatendimento Eleitoral no site oficial do TSE.

Escolha a opção: clique no menu principal e selecione o botão "Eleitor".

Faça a checagem: clique na opção de consulta para descobrir a localização exata da sua seção no exterior e o status atual do seu documento.

Confirme os dados: veja se o seu nome consta na lista oficial para escolher presidente e vice-presidente nas eleições de 2026.

Se preferir a praticidade do celular, o aplicativo e-Título também faz esse serviço. A única recomendação da Justiça Eleitoral é baixar e atualizar o aplicativo no aparelho bem antes do dia das eleições de 2026. Também é possível checar pelo portal oficial do TSE. A conferência evita surpresas de última hora ou instabilidades no sistema.

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Documento oficial com foto garante acesso às urnas

No dia da votação, basta apresentar um documento oficial brasileiro com foto. O papel precisa estar bem conservado para facilitar a identificação imediata na mesa receptora.

Já para quem fez a transferência do título no período recente, o TSE exigiu regras rígidas de segurança:

Comprovação de residência: apresentação de comprovante com no mínimo três meses de vínculo no país de destino.

Validação de identidade: uma selfie do eleitor segurando o documento de identificação ao lado do rosto para garantir a autenticidade do cadastro.

Eleitorado no exterior supera 800 mil brasileiros cadastrados

O direito de escolher os representantes do país longe de casa não é novo. Os eleitores brasileiros no exterior exercem esse papel democrático desde 1989, ano que marcou a volta do voto direto após a redemocratização. Naquela época, a parceria entre a Justiça Eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) montou as primeiras seções dentro de embaixadas e consulados pelo mundo.

Desde então, a presença da nossa comunidade lá fora só aumentou. A evolução dos eleitores brasileiros no exterior impressiona. O grupo saltou de apenas 18,5 mil inscritos na estreia de 1989 para mais de 200 mil em 2010. Hoje, essa força ultrapassa os 800 mil cidadãos prontos para definir o cargo de presidente e vice-presidente e votar nas eleições de 2026.

Tags:

Eleição Tse Eleição 2026 Justiça Eleitoral

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