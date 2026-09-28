Brasileiros no exterior já podem checar local de votação no portal do TSE; saiba como consultar

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:00
A consulta da seção eleitoral e da situação cadastral para mais de 800 mil brasileiros no exterior está liberada no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de forma 100% digital. A ferramenta atende quem mora no exterior e precisa organizar a rotina antes de 4 de outubro, dia em que a votação acontece. Por lá, o cidadão descobre onde fica sua seção e ainda confirma se está tudo certo com a situação cadastral.
Diferente do pessoal que vota em solo nacional, a regra para quem vive longe de casa é bem específica. As urnas nos consulados e embaixadas recebem votos exclusivamente para presidente e vice-presidente.
Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026
Para ajudar a planejar esse momento sem correria, preparamos o caminho completo de como fazer a consulta no portal do TSE.
Acesse a plataforma: entre na aba de Autoatendimento Eleitoral no site oficial do TSE.
Escolha a opção: clique no menu principal e selecione o botão "Eleitor".
Faça a checagem: clique na opção de consulta para descobrir a localização exata da sua seção no exterior e o status atual do seu documento.
Confirme os dados: veja se o seu nome consta na lista oficial para escolher presidente e vice-presidente nas eleições de 2026.
Se preferir a praticidade do celular, o aplicativo e-Título também faz esse serviço. A única recomendação da Justiça Eleitoral é baixar e atualizar o aplicativo no aparelho bem antes do dia das eleições de 2026. Também é possível checar pelo portal oficial do TSE. A conferência evita surpresas de última hora ou instabilidades no sistema.
No dia da votação, basta apresentar um documento oficial brasileiro com foto. O papel precisa estar bem conservado para facilitar a identificação imediata na mesa receptora.
Já para quem fez a transferência do título no período recente, o TSE exigiu regras rígidas de segurança:
Comprovação de residência: apresentação de comprovante com no mínimo três meses de vínculo no país de destino.
Validação de identidade: uma selfie do eleitor segurando o documento de identificação ao lado do rosto para garantir a autenticidade do cadastro.
O direito de escolher os representantes do país longe de casa não é novo. Os eleitores brasileiros no exterior exercem esse papel democrático desde 1989, ano que marcou a volta do voto direto após a redemocratização. Naquela época, a parceria entre a Justiça Eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) montou as primeiras seções dentro de embaixadas e consulados pelo mundo.
Desde então, a presença da nossa comunidade lá fora só aumentou. A evolução dos eleitores brasileiros no exterior impressiona. O grupo saltou de apenas 18,5 mil inscritos na estreia de 1989 para mais de 200 mil em 2010. Hoje, essa força ultrapassa os 800 mil cidadãos prontos para definir o cargo de presidente e vice-presidente e votar nas eleições de 2026.