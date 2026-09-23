Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruno Reis critica possível ausência de Jerônimo em debate da TV Bahia

O debate entre os candidatos ao governo do estado está marcado para a próxima terça-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 15:42

Prefeito de Salvador, Bruno Reis
Prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), criticou, nesta quarta-feira (23), a possível ausência do governador e postulante à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) no debate da TV Bahia, marcado para a próxima terça-feira (29) entre os candidatos ao governo da Bahia.

Nos bastidores, circula a informação de que Jerônimo pode acompanhar uma visita do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Salvador no mesmo dia do debate. A eventual agenda presidencial poderia levar o governador a não participar do encontro promovido pela TV Bahia.

“(A agenda com Lula) é a desculpa para não ir para o debate. Até isso eles (os adversários) usam o presidente para fugir dos problemas. Quem vai governar a Bahia é o governador. O presidente vai cuidar do Brasil. Escolha o melhor para governar o Brasil. O governador até as estradas, ele culpa o presidente. Agora, para fugir do debate, utiliza o presidente. É porque efetivamente eles não merecem o apoio que têm tido nos 20 anos do povo baiano, que deu a eles todas as oportunidades. É hora de mudar”, afirmou.

A emissora convidou os três candidatos ao governo da Bahia: ACM Neto (União Brasil), Jerônimo Rodrigues e Ronaldo Mansur (PSOL). ACM Neto já confirmou presença no debate.

Leia mais

Imagem - ACM Neto confirma presença no próximo debate e desafia Jerônimo: 'Espero que ele vá'

ACM Neto confirma presença no próximo debate e desafia Jerônimo: 'Espero que ele vá'

Imagem - Com ausência na TVE Bahia, Jerônimo chega à quinta desistência em debates eleitorais desde 2022

Com ausência na TVE Bahia, Jerônimo chega à quinta desistência em debates eleitorais desde 2022

Imagem - Jerônimo decide não participar de debate da TVE e emissora cancela confronto

Jerônimo decide não participar de debate da TVE e emissora cancela confronto

Mais recentes

Imagem - Dor no peito é sempre infarto? Veja como diferenciar os sinais de ansiedade e problemas cardíacos

Dor no peito é sempre infarto? Veja como diferenciar os sinais de ansiedade e problemas cardíacos
Imagem - Colesterol muito alto desde criança pode não ser só questão de alimentação; entenda quando pode ser sinal de doença genética

Colesterol muito alto desde criança pode não ser só questão de alimentação; entenda quando pode ser sinal de doença genética
Imagem - Grupo desvia R$ 182 mil do auxílio emergencial e quatro são condenados pela Justiça Federal na Bahia

Grupo desvia R$ 182 mil do auxílio emergencial e quatro são condenados pela Justiça Federal na Bahia