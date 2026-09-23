ELEIÇÕES 2026

Bruno Reis critica possível ausência de Jerônimo em debate da TV Bahia

O debate entre os candidatos ao governo do estado está marcado para a próxima terça-feira (29)

Pombo Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 15:42

Prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), criticou, nesta quarta-feira (23), a possível ausência do governador e postulante à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) no debate da TV Bahia, marcado para a próxima terça-feira (29) entre os candidatos ao governo da Bahia.

Nos bastidores, circula a informação de que Jerônimo pode acompanhar uma visita do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Salvador no mesmo dia do debate. A eventual agenda presidencial poderia levar o governador a não participar do encontro promovido pela TV Bahia.

“(A agenda com Lula) é a desculpa para não ir para o debate. Até isso eles (os adversários) usam o presidente para fugir dos problemas. Quem vai governar a Bahia é o governador. O presidente vai cuidar do Brasil. Escolha o melhor para governar o Brasil. O governador até as estradas, ele culpa o presidente. Agora, para fugir do debate, utiliza o presidente. É porque efetivamente eles não merecem o apoio que têm tido nos 20 anos do povo baiano, que deu a eles todas as oportunidades. É hora de mudar”, afirmou.