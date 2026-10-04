ELEIÇÕES

Bruno Reis vota em Salvador e destaca confiança na vitória de ACM Neto: 'O sentimento é de mudança'

Prefeito da capital baiana votou em colégio do Itaigara

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:17

Bruno Reis vota em colégio do Itaigara Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), votou neste domingo (4), no Colégio Sartre, no Itaigara, e disse que o clima é o melhor possível para a vitória de ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo Governo da Bahia. O gestor votou acompanhado da esposa, Rebeca Cardoso, dos filhos e de aliados políticos, entre secretários municipais e deputados.

“O clima é melhor possível. Estamos otimistas, confiantes na vitória. Por onde a gente passou aqui em nossa cidade majoritariamente, o sentimento é de mudança e todo mundo confirmando a vitória do 44, de ACM Neto e dos nossos senadores Angelo Coronel e João Roma para gente mudar a Bahia”, declarou.

ACM Neto vota em Salvador e diz acreditar em vitória ainda no 1º turno 1 de 5