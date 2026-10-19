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BTG/Nexus: pesquisa aponta Flávio com 50,3% e Lula com 49,7% no segundo turno

Levantamento BTG/Nexus divulgado nesta segunda-feira (19) mostra briga equilbrada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 07:13

Flávio lidera por vantagem curta contra Lula
Flávio lidera por vantagem curta contra Lula Crédito: Reprodução

A corrida pela Presidência da República em 2026 segue com um cenário de equilíbrio entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), segundo pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira (19). Na simulação de segundo turno, considerando apenas os votos válidos, o senador aparece com 50,3%, enquanto o atual presidente soma 49,7%.

A diferença numérica entre os dois é de apenas 0,6 ponto percentual. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, os resultados não permitem estabelecer uma vantagem estatisticamente conclusiva entre os candidatos.

O levantamento ouviu 2 mil pessoas com 16 anos ou mais, distribuídas pelas diferentes regiões brasileiras. As entrevistas foram realizadas entre sexta-feira (16) e domingo (18). O estudo tem nível de confiança de 95% e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04499/2026.

Por que Lula e Flávio Bolsonaro não foram ao debate da Band no 1º turno?

O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou por não participar do encontro e, no mesmo horário, teve entrevista gravada exibida pela Record. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com apenas três candidatos no palco, o encontro de ontem registrou o menor número de participantes em uma estreia de debates presidenciais na TV brasileira desde a redemocratização em 1989. por Reprodução/YouTube/Band
Romeu Zema cancelou a participação de última hora, alegando que a mudança de data do debate perdeu o propósito com a ausência de Lula. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O escritor Augusto Cury chegou a anunciar que boicotaria o debate na porta da emissora, mas recuou após conversar com a direção de jornalismo da Band. por Divulgação/Avante
O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado chamou os ausentes de "fujões" e defendeu a punição de candidatos que faltarem a debates. por Lula Marques/Agência Brasil
O candidato do partido Missão, Renan Santos, levou fraldas com os nomes dos adversários e focou propostas na área de segurança pública. por Divulgação/Partido Missão
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O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. por Reprodução/Partido Liberal

Quando os eleitores são questionados sem que recebam uma relação prévia de candidatos, o cenário é de igualdade numérica: Lula e Flávio Bolsonaro alcançam 44,5% das citações cada. Nesse formato, 4,7% dos participantes afirmaram votar em branco ou anular o voto, enquanto 6,2% não souberam responder ou preferiram não informar sua escolha.

A apresentação dos nomes dos candidatos aos entrevistados altera os percentuais, mas mantém a disputa próxima. Na modalidade estimulada, Flávio Bolsonaro registra 46,5% das intenções de voto, contra 45,9% de Lula. Brancos e nulos correspondem a 4,7%, e 2,9% dos entrevistados não souberam responder ou não responderam.

Os votos válidos, utilizados para definir o resultado oficial da eleição, são calculados sem a inclusão dos votos brancos e nulos. Os percentuais divulgados pela BTG Pactual/Nexus retratam as respostas dos eleitores ouvidos durante o período da pesquisa e não correspondem à apuração oficial das urnas.

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