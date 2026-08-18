'Buraco do Jero': Zé Ronaldo aponta transtornos causados por cratera na BR-324

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:28
O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), ironizou, nesta segunda-feira (17), os transtornos enfrentados pelo candidato a governador da Bahia ACM Neto (União Brasil) para chegar ao município e participar do 'Sua Voz é Nossa Voz Juventude', programa de escuta popular dedicado desta vez a ouvir demandas e propostas dos jovens.
O deslocamento de Salvador até Feira foi mais demorado que o habitual e marcado por congestionamento na BR-324, onde há uma cratera aberta há mais de 40 dias, apelidada pelos motoristas que passam na via de “Buraco do Jero”, em alusão ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).
“Mais uma vez a BR-324 ficou totalmente engarrafada, então para chegar aqui agora, realmente, foi muita luta, muito trabalho. Não adianta o Buraco do Jero querer atrapalhar a chegada aqui, não adianta ter luzes apagadas, porque Neto chegou e vai acontecer o encontro”, disparou Zé Ronaldo, ao fazer menção também ao episódio da semana passada no aeroporto da cidade.
O evento realizado nesta segunda estava previsto inicialmente para última quarta (12), mas a aeronave que levava ACM Neto não conseguiu pousar porque as luzes do aeroporto de Feira foram apagadas.
Além da juventude de Feira e região, também participaram do ato desta segunda os candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos), deputados, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças de toda a região.