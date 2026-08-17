PROPAGANDA ELEITORAL

Caça ao voto liberada, o que candidatos podem e não podem fazer a partir desse mês

TSE proíbe "trava de IA" na reta final e liberta propaganda de rua com horários restritos e guia rápido do eleitor

Matheus Marques

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13:33

Para garantir uma disputa equilibrada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou as normas do pleito através da Resolução nº 23.755/2026 Crédito: Sérgio Lima

As ruas e as redes sociais ganharam um novo ritmo a partir deste domingo, 16 de agosto: foi o início oficial da propaganda eleitoral para as Eleições 2026. A largada acontece logo após o encerramento do prazo para registro dos candidatos, marcado para às 19h de sábado (15). A partir daí, candidatos e partidos já podem pedir abertamente o seu voto na internet, jornais impressos, TV e nas ruas com carros de som e alto falantes.

Para garantir uma disputa equilibrada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou as normas do pleito através da Resolução nº 23.755/2026, que modificou a tradicional Resolução nº 23.610/2019.

Urnas passam por testes antes da eleição 1 de 21

Entenda os 3 tipos de propaganda

Muitas pessoas confundem as etapas da comunicação política. Diferenciada em 3 momentos, veja a diferença de cada uma:

Propaganda Eleitoral: pedido ostensivo de voto ao público geral (de 16/08 até a véspera da votação de 4 de outubro).

Propaganda Intrapartidária: feita apenas para os filiados antes das convenções (entre 5 de julho e 5 de agosto), sem rádio ou TV, com remoção imediata dos materiais após o evento.

Propaganda Partidária: exibida no rádio/TV apenas no primeiro semestre dos anos eleitorais (encerrada em 30 de junho) para divulgar ideias do partido, sem pedir voto.

O que você verá (e o que é proibido) nas ruas e na web

A partir de domningo, 16 de agosto, passaam a valer regras específicas para a realização da campanha.

Anúncios na internet: está liberada a veiculação de propaganda paga e o impulsionamento de posts nas redes.

Comícios e som: liberados entre 8h e meia-noite. Apenas o comício final de encerramento pode ir até as 2h da madrugada.

Carros de som e alto-falantes: permitidos entre 8h e 22h, desde que fiquem a pelo menos 200 metros de locais como hospitais, escolas, igrejas, tribunais e órgãos públicos.

Jornais impressos: candidatos podem publicar até dez anúncios pagos por veículo impresso, em datas diferentes.

Rádio e TV: o horário eleitoral gratuito começa a ser transmitido no dia 28 de agosto e vai até 1º de outubro.

Novidades das Eleições 2026: IA sob controle e denúncias no Pardal

Uma das maiores novidades trazidas pelo TSE é o rigor com a Inteligência Artificial. O Tribunal determinou a proibição total de publicar ou impulsionar novos conteúdos sintéticos criados por IA na reta final, compreendendo as 72 horas antes da eleição até 24 horas após o pleito.

Além disso, assistentes virtuais de IA não podem indicar candidatos aos usuários, e as redes sociais têm a obrigação de excluir contas falsas e robôs que espalhem desinformação. No campo presencial, ficou proibido o assédio eleitoral no ambiente de trabalho e foi liberado o uso de santinhos em Braille.