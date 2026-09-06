Campanha de ACM Neto ganha as ruas e carreata de 20 km marca passagem por Vitória da Conquista

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Pombo Correio
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 17:37
Vitória da Conquista foi tomada por uma grande mobilização política neste domingo (6), durante carreata do candidato a governador ACM Neto (União Brasil). Ao lado da prefeita Sheila Lemos (União Brasil), do candidato a vice-governador Zé Cocá (PP) e dos candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), Neto percorreu diversos trechos da cidade em um ato que formou uma fila de aproximadamente 20 quilômetros e se tornou um dos maiores eventos de campanha da história do município.
Desde a concentração, uma multidão de apoiadores em carros e motocicletas acompanhou a comitiva. Ao longo do percurso, a extensa fila tomou avenidas e ruas de Vitória da Conquista, terceiro maior município da Bahia e principal polo do Sudoeste do estado.
A carreata percorreu um circuito de aproximadamente 12 trechos, com saída na Avenida Perimetral José Pedral e passagem por vias como as avenidas Olívia Flores, 10 de Novembro e Bruno Bacelar, além da Rua da Corrente, Rua Paulino Santos, Rua Democrata e Rua Plácido de Castro. O ato contou ainda com a presença de candidatos e lideranças locais e regionais.
A mobilização em Conquista dá sequência a um fim de semana de grandes atos da campanha de ACM Neto pelo interior. No sábado (5), o candidato cumpriu uma intensa agenda por Laje, Manoel Vitorino e Amargosa. Nas três cidades, caminhadas e eventos reuniram grande participação popular.
Para Neto, a sequência de atos lotados em diferentes regiões mostra que a campanha entra em uma nova fase, com crescimento da mobilização popular e fortalecimento do desejo de mudança entre os baianos.
“Ontem estivemos em Laje, Manoel Vitorino e Amargosa, sempre com muita gente nas ruas, e hoje participamos em Vitória da Conquista de mais um grande evento de campanha, demonstrando carinho e confiança no nosso projeto. A nossa campanha só cresce, ganha força a cada dia e, principalmente, ganha as ruas. O que eu sinto olhando nos olhos das pessoas é que o desejo de mudança está cada vez mais forte na Bahia”, afirmou Neto.