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Campanha de candidato à presidência pede ampliação do horário de votação

Coordenação da campanha de Lula irá fazer solicitação ao TSE neste domingo (25), após relatos de redução problemas com transporte em Salvador e São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15:27

Lula em São Bernardo dos Campos neste domingo (25)
Lula em São Bernardo dos Campos neste domingo (25) Crédito: NELSON GARIBA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prepara um pedido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ampliar o horário de votação neste domingo (25), segundo Marco Aurélio de Carvalho, um dos coordenadores da campanha. A iniciativa ocorre após denúncias de problemas com as frotas de ônibus em Salvador e São Paulo.

“Estamos formulando exatamente agora o pedido e vamos entrar no Tribunal Superior Eleitoral, que tem competência para discutir a matéria”, afirmou Carvalho a jornalistas. Ele disse esperar que o plenário do tribunal se reúna em caráter de urgência para analisar a solicitação.

“Vamos pedir, sim, a ampliação do horário, para que todos possam votar”, declarou.

Carvalho também afirmou ter conversado com a direção da companhia aérea Gol após denúncias de cancelamentos de voos. Segundo ele, a empresa informou que faria remanejamentos de voos.

Problemas em São Paulo

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou neste domingo (25) a intimação eletrônica dos responsáveis pelo transporte municipal na capital paulista para que prestem informações imediatas sobre a frota de ônibus em circulação no dia da votação. A medida foi tomada após denúncia da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre uma suposta redução de veículos.

Na decisão, o juiz eleitoral Tiago Ducatti Lino Machado afirmou que já havia multa prevista para casos de descumprimento injustificado. O magistrado também delimitou a atuação do tribunal ao transporte municipal e disse não ter competência para analisar a denúncia sobre a falta de gratuidade no transporte intermunicipal atribuída à Viação Cometa.

O presidente do PT de São Paulo, deputado federal Kiko Celeguim, afirmou nas redes sociais que o transporte público estaria operando com cerca de 60% da frota, em nível semelhante ao de um sábado. Segundo ele, o partido pediu desde o início da manhã a recomposição do serviço, mas não teria sido atendido.

Celeguim também declarou que o PT paulista pediria a prisão do secretário municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, Celso Jorge Caldeira.

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