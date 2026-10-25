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Vídeos de Nikolas Ferreira podem ter ajudado Lula a ampliar vantagem no Nordeste, diz colunista

Segundo Valdo Cruz, integrantes da campanha avaliaram que a estratégia do deputado pode ter contribuído para ampliar a vantagem de Lula no Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 23:21

arlamentar Nikolas Ferreira sugere que gastos com viagens e contratos de tribunais sejam detalhados ao Legislativo.
arlamentar Nikolas Ferreira sugere que gastos com viagens e contratos de tribunais sejam detalhados ao Legislativo Crédito: Kayo Magalhães, Câmara dos Deputados

O crescimento do percentual de votos de Lula (PT) nos estados da região Nordeste, entre o primeiro e o segundo turno, tem sido apontado como um dos pontos chave para a virada das eleições presidenciais, neste domingo (25). No entanto, um dos aspectos que pode ter contribuído para a melhora do desempenho do petista na região pode ter sido uma série de vídeos feita pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), aliado de Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo o colunista Valdo Cruz, da Globo News, fontes da campanha de Flávio Bolsonaro acreditavam que a contribuição de Ferreira teria sido “um erro".

“A diferença maior a favor de Lula no Nordeste, além do trabalho feito pelos petistas, tem, na avaliação de quem é lá do Nordeste, o fator Nikolas Ferreira", disse Valdo, neste domingo (25), em uma participação na Globo News. “A própria campanha de Flávio Bolsonaro reconheceu para mim que foi um erro. No início, eles acharam que foi muito acertado aquela série de vídeos que Nícolas produziu.

Em Salvador, por exemplo, que deu o maior percentual de votos a Lula em uma capital, o petista ficou com mais de 73,23% da preferência, o que corresponde a 1.153.809 votos na cidade. No primeiro turno, por outro lado, Lula tinha conseguido 65,26% do total, com 944.358 votos.

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