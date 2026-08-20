POLÊMICA

Candidata do PL que criticou Bolsa Família recebe o auxílio desde 2018

Conhecida como "Trans de Direita", Sophia Barclay utilizou as redes sociais para criticar o Bolsa Família mesmo sendo beneficiária há 8 anos

Metrópoles

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:32

Sophia Barclay Crédito: Divulgação

A candidata a deputada federal por São Paulo Sophia Barclay (PL), que usou as redes sociais para criticar programas de assistência do governo federal, como o Bolsa Família e o Gás do Povo, apareceu como beneficiária dos auxílios desde 2018, segundo dados do Portal da Transparência. Nos últimos oito anos, com exceção de 2024, Barclay teria recebido cerca de R$ 21 mil das iniciativas sociais.

A influenciadora política, também conhecida como “Trans de Direita”, começou a receber o Bolsa Família em maio de 2018, quando tinha 18 anos e ainda morava no Rio de Janeiro. Os pagamentos eram vinculados ao Cadastro Único (CadÚnico), sistema usado pelo governo para reunir informações de famílias de baixa renda.