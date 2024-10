SALVADOR

Candidata Eslane Paixão vota acompanhada de apoiadores

Ela votou no Colégio Estadual Polivalente San Diego, bairro do Uruguai

A candidata à prefeitura de Salvador Eslane Paixão (UP) votou, na manhã deste domingo (6). A postulante ao cargo esteve acompanhada de familiares e do candidato a vereador Willian do MLB, além de apoiadores e coordenadores da campanha, no Colégio Estadual Polivalente San Diego, bairro do Uruguai, onde depositou seu voto na urna.