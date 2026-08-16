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Candidato a deputado, ex-jogador da Seleção declara patrimônio de R$ 45,3 milhões ao TSE

Valor declarado saltou de R$ 14,8 mil para R$ 45,3 milhões em oito anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 10:57

Marcelinho Carioca
Marcelinho Carioca Crédito: Reprodução

O ex-jogador Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians que teve passagem pela Seleção Brasileira, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 45,37 milhões para disputar as eleições de 2026. Ele concorre ao cargo de deputado distrital no Distrito Federal pelo Republicanos.

O valor representa uma forte alta em relação à declaração apresentada em 2018, quando Marcelinho tentou uma vaga de deputado estadual em São Paulo pelo Podemos. Na ocasião, o patrimônio informado foi de R$ 14.850. Corrigido pela inflação medida pelo IPCA, o montante corresponde atualmente a cerca de R$ 21,5 mil.

Famosos pré-candidatos nas eleições de 2026

Gracyanne Barbosa e Rico Melquiades por Reprodução/Redes Sociais
Gracyanne Barbosa divulga filiação ao Republicanos nas eleições 2026 por Reprodução/Redes Sociais
Val Marchiori divulga filiação ao Republicanos nas eleições 2026 por Reprodução/Instagram Val Marchiori
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Gracyanne, Rico Melquiades e Edmundo nas eleições de 2026 por Reprodução/Redes Sociais
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Gracyanne Barbosa e Rico Melquiades por Reprodução/Redes Sociais

A trajetória patrimonial do ex-atleta também registra períodos de redução. Entre 2016 e 2020, os bens declarados chegaram a R$ 14,3 mil. Nesse período, Marcelinho também acumulou uma dívida de R$ 2 milhões e apareceu citado em 139 processos judiciais, entre eles ações relacionadas a cobranças de condomínio e taxas de coleta de lixo na capital paulista.

Marcelinho Carioca construiu a maior parte de sua trajetória no Corinthians, clube pelo qual se tornou um dos principais ídolos da história. O ex-meia também defendeu equipes como Flamengo, Vasco, Santos e Santo André, onde encerrou a carreira. Pela Seleção Brasileira, foi convocado em diferentes oportunidades, mas não disputou uma Copa do Mundo com a equipe nacional.

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