CARTEIRA CHEIA

Candidato a deputado, ex-jogador da Seleção declara patrimônio de R$ 45,3 milhões ao TSE

Valor declarado saltou de R$ 14,8 mil para R$ 45,3 milhões em oito anos

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 10:57

Marcelinho Carioca Crédito: Reprodução

O ex-jogador Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians que teve passagem pela Seleção Brasileira, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 45,37 milhões para disputar as eleições de 2026. Ele concorre ao cargo de deputado distrital no Distrito Federal pelo Republicanos.

O valor representa uma forte alta em relação à declaração apresentada em 2018, quando Marcelinho tentou uma vaga de deputado estadual em São Paulo pelo Podemos. Na ocasião, o patrimônio informado foi de R$ 14.850. Corrigido pela inflação medida pelo IPCA, o montante corresponde atualmente a cerca de R$ 21,5 mil.

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A trajetória patrimonial do ex-atleta também registra períodos de redução. Entre 2016 e 2020, os bens declarados chegaram a R$ 14,3 mil. Nesse período, Marcelinho também acumulou uma dívida de R$ 2 milhões e apareceu citado em 139 processos judiciais, entre eles ações relacionadas a cobranças de condomínio e taxas de coleta de lixo na capital paulista.