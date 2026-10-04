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Candidato à Presidência, Zema é flagrado usando celular dentro da cabine durante votação

Segundo as regras da Justiça Eleitoral, aparelho deve ser deixado com os mesários antes da entrada na cabine

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:45

Candidato à Presidência, Zema é flagrado usando celular dentro da cabine durante votação
Candidato à Presidência, Zema é flagrado usando celular dentro da cabine durante votação Crédito: Reprodução / Globo

O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) foi flagrado com um celular na mão dentro da cabine de votação na manhã deste domingo (4), durante a votação em Araxá (MG). Imagens registraram o momento em que o candidato entrou na cabine com o aparelho.

De acordo com as regras da Justiça Eleitoral, o uso e o porte de celulares são proibidos dentro da cabine de votação, mesmo quando o aparelho está desligado. Antes de entrar no espaço destinado à urna eletrônica, o eleitor deve deixar o telefone no local indicado pela mesa receptora. A medida tem como objetivo preservar o sigilo do voto.

O celular pode ser utilizado pelo eleitor na fila e durante a identificação perante os mesários, inclusive para apresentar o e-Título, quando permitido. No entanto, antes de votar, o aparelho deve ser entregue à mesa receptora e permanecer fora da cabine.

Até a publicação desta reportagem, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não havia se pronunciado publicamente sobre a situação envolvendo Zema, nem havia informado eventual medida relacionada ao episódio.

Zema chegou à Escola Estadual Delfim Moreira, em Araxá, por volta das 9h para votar. Após a votação, o candidato fez críticas ao Judiciário e afirmou que, na avaliação dele, decisões judiciais estariam beneficiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a disputa eleitoral.

“O Judiciário claramente está sendo utilizado para que Lula e o PT tenham vantagens nessa eleição. Como eles não têm resultados bons, estão tentando ganhar na canelada, e o juiz não está apontando falta”, afirmou.

Zema afirmou ainda que pretende continuar na política independentemente do resultado das eleições. “Vou continuar a luta, independentemente de resultado. Nós queremos e já provamos que é possível fazer política limpa, sem levar parentada. Eu mostrei que é possível fazer política sem corrupção”, declarou.

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