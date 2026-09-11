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Candidato ao governo da Bahia, Aroldo Félix está há 10 dias sem fazer campanha após violência policial

Aroldo Félix foi atingido por um disparo no dia 1º de setembro, durante um ato de entregadores por aplicativo

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:17

Aroldo Félix foi atingido por um disparo no dia 1º de setembro, durante um ato de entregadores por aplicativo
Aroldo Félix foi atingido por um disparo no dia 1º de setembro, durante um ato de entregadores por aplicativo Crédito: Divulgação

O candidato ao governo da Bahia Aroldo Félix (UP) está há 10 dias sem participar de atividades de rua após ter sido atingido por um disparo de bala de borracha durante uma ação da Polícia Militar, segundo informou sua campanha nesta sexta-feira (11).

O episódio ocorreu no dia 1º de setembro, durante um ato de entregadores por aplicativo. De acordo com a campanha, Félix participava da manifestação quando foi atingido pelo projétil.

Ainda segundo a equipe do candidato, a bala de borracha utilizada pela corporação estava vencida havia 11 anos. Após o episódio, o ferimento teria infeccionado, levando Félix a procurar atendimento em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a permanecer sob tratamento.

Por causa do quadro, o candidato está impedido de participar de agendas externas desde o ocorrido, o que, segundo a campanha, tem prejudicado diretamente suas atividades eleitorais.

A direção da Unidade Popular (UP) ressaltou: “Acreditamos que o fato de um candidato ter sua campanha diretamente prejudicada por essa violência seja uma denúncia de extrema relevância para o cenário eleitoral da Bahia”.

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