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Candidatos ao Governo da Bahia poderão gastar até R$ 26,5 milhões em 2026; veja os limites por cargo

Portaria do TSE mantém os valores de 2022 e estabelece teto de R$ 5,3 milhões para quem disputar o Senado na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 18:31

Candidatos ao governo da Bahia
Candidatos ao governo da Bahia Crédito: Divulgação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou públicas as regras para os limites de gastos das campanhas nas eleições de 2026. Para a disputa ao Governo da Bahia, a norma estabelece um teto de R$ 17,7 milhões para o primeiro turno de campanha. Caso a definição vá para a rodada decisiva de segundo turno, a legislação autoriza a aplicação de mais R$ 8,8 milhões por chapa, totalizando até R$ 26,5 milhões de teto de gastos na Bahia.

Os valores não sofreram reajustes e são os mesmos das eleições passadas, em 2022. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), destinado ao financiamento público das campanhas eleitorais, foi mantido em aproximadamente R$ 4,9 bilhões para as eleições de 2026.

Os candidatos ao governo da Bahia

ACM Neto (União Brasil) por Divulgação
Ariel Capistrano (DC) por Divulgação
Aroldo Félix (UP) por Divulgação
Jerônimo Rodrigues (PT) por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Maria Bona (PCO) por Reprodução
Ronaldo Mansur (PSOL) por Reproduçaõ
1 de 6
ACM Neto (União Brasil) por Divulgação

As regras para senadores e deputados no estado

A portaria do TSE busca garantir a equidade na disputa política, estabelecendo limites para cada cargo.

Senado pela Bahia: os candidatos que disputarem uma vaga no Senado Federal terão teto de R$ 5,3 milhões.

Deputados federais e estaduais: os candidatos à Câmara dos Deputados podem gastar até R$ 3,1 milhões, enquanto as campanhas para a Assembleia Legislativa da Bahia têm limite fixado em R$ 1,2 milhão.

Presidência: quem disputar o Palácio do Planalto terá como limite R$ 88,9 milhões no primeiro turno e R$ 44,4 milhões em eventual segundo turno.

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Controle rígido sobre prestação de contas e transferências

A conta final enviada à Justiça Eleitoral deverá englobar despesas diretas, transferências financeiras entre partidos e doações estimáveis de bens ou serviços. Caso o candidato utilize repasses partidários que excedam os serviços prestados em seu benefício, a quantia entra no teto individual.

O desrespeito aos limites gera multa de 100% sobre o valor que ultrapassar o teto legal, além de o excesso poder caracterizar abuso do poder econômico.

Razões para a manutenção das regras de 2022

O TSE também destacou que a manutenção dos valores contribui para preservar o equilíbrio financeiro dos partidos e a estabilidade da disputa eleitoral.

A conta final enviada à Justiça Eleitoral deverá englobar despesas diretas, transferências financeiras entre partidos e doações estimáveis de bens ou serviços. Caso o candidato utilize repasses partidários que excedam os serviços prestados em seu benefício, a quantia entra no teto individual.

O desrespeito às margens gera penalidades imediatas com multa de 100% sobre o valor que ultrapassar o teto legal, além de responsabilização por abuso de poder econômico.

Razões para a manutenção das regras de 2022

A decisão do plenário do TSE acompanhou o voto do relator, ministro Kassio Nunes Marques. Ele argumentou que, diante do veto do governo federal à readequação de verbas da LDO, permitir um reajuste de valores sem o aumento do Fundo Eleitoral (FEFC) drenaria o capital disponível para candidaturas diversificadas, gerando desequilíbrio e favorecendo políticos que já possuem mandatos na Bahia e no país.

Ainda segundo o ministro em matéria do veículo “Valor econômico” os próprios partidos sinalizaram que não houvesse mudanças nos gastos para 2026.

Tags:

Bahia Brasil Tse Politica Eleição 2026

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