ELEIÇÕES

Candidatos ao Senado pela Bahia participam de sabatinas ao vivo a partir desta segunda-feira (14)

Rui Costa será o primeiro entrevistado pela TV Aratu

Pombo Correio

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 17:09

Rui Costa será o primeiro entrevistado pela TV Aratu Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Os candidatos ao Senado pela Bahia iniciam, a partir desta segunda-feira (14). As entrevistas serão realizadas ao vivo, sempre das 18h40 às 19h15, com mediação do jornalista Pablo Reis, e terão transmissão multiplataforma pela TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, Portal Aratu On, Rádio Antena 1 Bahia e canais digitais do grupo.

O cronograma das entrevistas contempla seis candidatos. Na primeira semana, participam Rui Costa (14/09), professora Deliana Ricelli (15/09) e Angelo Coronel (16/09). Na semana seguinte, serão entrevistados Jaques Wagner (21/09), Marcelo Carvalho (22/09) e João Roma (23/09).

"As eleições são um dos momentos mais importantes da democracia, e o papel do jornalismo é garantir que o eleitor tenha acesso a informações confiáveis para formar sua opinião. As sabatinas oferecem um espaço para que os candidatos apresentem suas propostas e sejam questionados sobre temas relevantes para a Bahia e para o país, contribuindo para uma escolha mais consciente nas urnas", afirma Pablo Reis.