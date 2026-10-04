EM LONDRES

Caos eleitoral: brasileiros chegam para votar e descobrem que título foi transferido para outro país

Pelo menos 50 eleitores foram afetados e acabaram impedidos de votar, segundo a CNN

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:52

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

Dezenas de brasileiros que vivem em Londres, na Inglaterra, foram impedidos de votar na eleição presidencial deste domingo (4) após descobrirem, já nas seções eleitorais, que seus títulos estavam vinculados a Edimburgo, na Escócia, a cerca de 600 quilômetros de distância. Segundo a CNN, pelo menos 50 eleitores foram afetados pelo problema.

Os casos foram registrados durante a votação e serão encaminhados à Justiça Eleitoral responsável pelo eleitorado brasileiro no exterior, com sede em Brasília. Segundo a organização das eleições, o problema ocorreu por uma falha no cadastro eleitoral.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

A situação aconteceu no primeiro ano em que Edimburgo passou a sediar uma seção eleitoral para brasileiros. Até 2022, os eleitores brasileiros registrados como residentes no Reino Unido votavam em Londres.

Neste ano, com a criação do Consulado-Geral do Brasil em Edimburgo, houve uma mudança na divisão dos locais de votação. Eleitores que vivem na Escócia, na Irlanda do Norte e na região de Manchester passaram a ser direcionados para a capital escocesa.

Parte dos brasileiros que vivem em Londres, porém, acabou transferida para Edimburgo sem ter conhecimento da alteração.

Um dos afetados foi Deuclésio Júnior, que chegou a Londres depois de uma viagem de mais de 20 horas, vindo da Indonésia, para participar da votação. "Cheguei para votar aqui em Londres, por volta das três da tarde, e para a minha surpresa, quando fizeram a consulta, eu estava transferido para Edimburgo", afirmou à CNN.

Deuclésio disse que nunca solicitou a mudança de seu local de votação. "Foi transferido de uma forma completamente arbitrária, sem o meu conhecimento, sem o meu consentimento", declarou.

Sem conseguir votar, ele terá que justificar a ausência ou enfrentar os custos de uma viagem até Edimburgo caso haja um segundo turno. "Cheguei em Londres, onde sempre morei, para votar, e descobri que meu título está em Edimburgo. Não pude votar", afirmou.

Justiça Eleitoral explica mudança

À CNN, a Justiça Eleitoral informou que a atualização da jurisdição eleitoral acompanhou mudanças na jurisdição consular.

Segundo o órgão, antes de 2022, localidades como Manchester, Irlanda do Norte e Escócia pertenciam à jurisdição consular de Londres. Como a votação no exterior era concentrada na capital britânica, esses eleitores eram normalmente incluídos em seções agregadas, sem votação presencial nessas localidades.

Com a criação do Consulado-Geral do Brasil em Edimburgo, a jurisdição consular foi alterada e passou a abranger Escócia, Irlanda do Norte e Manchester. Com isso, esses eleitores foram direcionados para Edimburgo.

A Justiça Eleitoral afirmou ainda que tomou conhecimento dos casos e verificou que alguns eleitores residentes em Londres haviam escolhido anteriormente um desses três locais como opção de votação. Com a mudança da jurisdição consular, os registros foram transferidos para Edimburgo.