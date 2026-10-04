Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlos Bolsonaro (PL) se elege senador por Santa Catarina

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a Câmara Municipal do Rio para disputar uma das vagas catarinenses no Senado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:37

Carlos Bolsonaro
Carlos Bolsonaro Crédito: Caio César/CMRJ/Direitos reservados

Carlos Bolsonaro (PL) foi eleito senador por Santa Catarina neste domingo (4). Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-vereador do Rio de Janeiro conquistou uma das duas vagas em disputa pelo estado.

A eleição marca a chegada de Carlos ao Congresso Nacional depois de uma trajetória política concentrada na Câmara Municipal carioca. Para concorrer em Santa Catarina, ele transferiu seu domicílio eleitoral e anunciou, em dezembro de 2025, a renúncia ao mandato de vereador.  

ACOMPANHE A APURAÇÃO AO VIVO DAS ELEIÇÕES 2026

Trajetória no Rio de Janeiro e mudança para SC

Segundo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos começou sua carreira eleitoral no Rio de Janeiro. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2000, aos 17 anos, e assumiu o cargo aos 18. Em 2024, foi o candidato mais votado para a Câmara Municipal carioca, com 130.480 votos.  

Em dezembro de 2025, anunciou a renúncia durante seu sétimo mandato consecutivo para disputar o Senado por Santa Catarina. Além da atuação como vereador, Carlos teve participação na comunicação digital do pai ao longo da trajetória política de Jair Bolsonaro.

Carlos e Jair Bolsonaro

Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução
O vereador Carlos Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro por Alan Santos/Presidência da República
Jair e Carlos Bolsonaro por Reprodução
Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro por Divulgação
1 de 7
Carlos e Jair Bolsonaro por Reprodução

Candidatura provocou racha na direita catarinense

A entrada de Carlos na disputa pelo Senado provocou divergências entre aliados de Jair Bolsonaro em Santa Catarina. Antes da candidatura do ex-vereador, setores da direita local defendiam uma dobradinha entre a deputada federal Carol de Toni (PL) e o senador Esperidião Amin (PP). A indicação de Carlos pelo pai alterou essa articulação e abriu uma disputa pelas duas vagas.  

Carol chegou a considerar deixar o PL diante da possibilidade de perder espaço, mas permaneceu no partido e concorreu ao lado de Carlos. Amin, por sua vez, disputou a reeleição na chapa do candidato ao governo João Rodrigues (PSD). Durante a campanha, o senador criticou o adversário e cobrou sua participação em debates.

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil
Imagem - Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1° turno

Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1° turno
Imagem - Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos senadores pelo Espírito Santo

Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos senadores pelo Espírito Santo