Carlos Bolsonaro (PL) se elege senador por Santa Catarina

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Carol Neves
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:37
Carlos Bolsonaro (PL) foi eleito senador por Santa Catarina neste domingo (4). Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-vereador do Rio de Janeiro conquistou uma das duas vagas em disputa pelo estado.
A eleição marca a chegada de Carlos ao Congresso Nacional depois de uma trajetória política concentrada na Câmara Municipal carioca. Para concorrer em Santa Catarina, ele transferiu seu domicílio eleitoral e anunciou, em dezembro de 2025, a renúncia ao mandato de vereador.
Trajetória no Rio de Janeiro e mudança para SC
Segundo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos começou sua carreira eleitoral no Rio de Janeiro. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2000, aos 17 anos, e assumiu o cargo aos 18. Em 2024, foi o candidato mais votado para a Câmara Municipal carioca, com 130.480 votos.
Em dezembro de 2025, anunciou a renúncia durante seu sétimo mandato consecutivo para disputar o Senado por Santa Catarina. Além da atuação como vereador, Carlos teve participação na comunicação digital do pai ao longo da trajetória política de Jair Bolsonaro.
Carlos e Jair Bolsonaro
Candidatura provocou racha na direita catarinense
A entrada de Carlos na disputa pelo Senado provocou divergências entre aliados de Jair Bolsonaro em Santa Catarina. Antes da candidatura do ex-vereador, setores da direita local defendiam uma dobradinha entre a deputada federal Carol de Toni (PL) e o senador Esperidião Amin (PP). A indicação de Carlos pelo pai alterou essa articulação e abriu uma disputa pelas duas vagas.
Carol chegou a considerar deixar o PL diante da possibilidade de perder espaço, mas permaneceu no partido e concorreu ao lado de Carlos. Amin, por sua vez, disputou a reeleição na chapa do candidato ao governo João Rodrigues (PSD). Durante a campanha, o senador criticou o adversário e cobrou sua participação em debates.