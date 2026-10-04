ELEIÇÃO

Carlos Bolsonaro (PL) se elege senador por Santa Catarina

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a Câmara Municipal do Rio para disputar uma das vagas catarinenses no Senado

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:37

Carlos Bolsonaro Crédito: Caio César/CMRJ/Direitos reservados

Carlos Bolsonaro (PL) foi eleito senador por Santa Catarina neste domingo (4). Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-vereador do Rio de Janeiro conquistou uma das duas vagas em disputa pelo estado.

A eleição marca a chegada de Carlos ao Congresso Nacional depois de uma trajetória política concentrada na Câmara Municipal carioca. Para concorrer em Santa Catarina, ele transferiu seu domicílio eleitoral e anunciou, em dezembro de 2025, a renúncia ao mandato de vereador.

Trajetória no Rio de Janeiro e mudança para SC

Segundo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos começou sua carreira eleitoral no Rio de Janeiro. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2000, aos 17 anos, e assumiu o cargo aos 18. Em 2024, foi o candidato mais votado para a Câmara Municipal carioca, com 130.480 votos.

Em dezembro de 2025, anunciou a renúncia durante seu sétimo mandato consecutivo para disputar o Senado por Santa Catarina. Além da atuação como vereador, Carlos teve participação na comunicação digital do pai ao longo da trajetória política de Jair Bolsonaro.

Carlos e Jair Bolsonaro 1 de 7

Candidatura provocou racha na direita catarinense

A entrada de Carlos na disputa pelo Senado provocou divergências entre aliados de Jair Bolsonaro em Santa Catarina. Antes da candidatura do ex-vereador, setores da direita local defendiam uma dobradinha entre a deputada federal Carol de Toni (PL) e o senador Esperidião Amin (PP). A indicação de Carlos pelo pai alterou essa articulação e abriu uma disputa pelas duas vagas.