Carro do deputado federal eleito Pedro Rousseff capotou três vezes: 'A gente reviveu'

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Millena Marques
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 19:12
O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) recebeu atendimento médico e passa bem após sofrer um acidente na tarde deste domingo (25), na Rodovia Fernão Dias, que liga as regiões metropolitanas de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG). O assessor de comunicação dele também estava no veículo.
Em vídeo publicado nas redes sociais, Pedro informou que o carro perdeu o controle durante uma forte chuva na estrada e capotou três vezes.
“Graças a Deus, a gente está bem. Estou com o Gabriel (assessor dele). O carro já foi rebocado para fora da pista. Quero começar, primeiro, agradecendo a Deus. Depois, à equipe médica que atendeu a gente rapidamente”, disse.
O parlamentar eleito e o assessor seguiam para São Paulo, onde acompanhariam a apuração da eleição presidencial. Segundo Pedro, os dois tiveram apenas ferimentos leves. A assessoria informou que acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis.
“Graças a Deus, a gente não teve basicamente nenhum arranhão. Pouca coisa. De fato, o poder de Deus. Agora, a gente reviveu”, concluiu.
Pedro Rousseff (PT), sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, foi eleito deputado federal por Minas Gerais nas Eleições 2026, com 118.567 votos, o equivalente a 1,03% dos votos válidos no estado.
Os deputados federais eleitos em 2026 tomarão posse em 1º de fevereiro de 2027, para mandatos de quatro anos.