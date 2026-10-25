ACIDENTE

Carro do deputado federal eleito Pedro Rousseff capotou três vezes: 'A gente reviveu'

Capotamento ocorreu na rodovia Fernão Dias, que liga as regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 19:12

Pedro Rousseff (PT-MG) e assessor sofreram acidente na rodovia Fernão Dias Crédito: Reprodução

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) recebeu atendimento médico e passa bem após sofrer um acidente na tarde deste domingo (25), na Rodovia Fernão Dias, que liga as regiões metropolitanas de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG). O assessor de comunicação dele também estava no veículo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Pedro informou que o carro perdeu o controle durante uma forte chuva na estrada e capotou três vezes.

“Graças a Deus, a gente está bem. Estou com o Gabriel (assessor dele). O carro já foi rebocado para fora da pista. Quero começar, primeiro, agradecendo a Deus. Depois, à equipe médica que atendeu a gente rapidamente”, disse.

Estamos bem, graças a Deus https://t.co/UlHfpdchTM — Pedro Rousseff (@pedrorousseff) October 25, 2026

O parlamentar eleito e o assessor seguiam para São Paulo, onde acompanhariam a apuração da eleição presidencial. Segundo Pedro, os dois tiveram apenas ferimentos leves. A assessoria informou que acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis.

“Graças a Deus, a gente não teve basicamente nenhum arranhão. Pouca coisa. De fato, o poder de Deus. Agora, a gente reviveu”, concluiu.

Pedro Rousseff (PT), sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff, foi eleito deputado federal por Minas Gerais nas Eleições 2026, com 118.567 votos, o equivalente a 1,03% dos votos válidos no estado.