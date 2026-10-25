Celina Leão é eleita governadora do Distrito Federal no segundo turno

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Carol Neves
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20:04
Celina Leão (PP) foi eleita governadora do Distrito Federal neste domingo (25), no segundo turno das eleições de 2026, em disputa contra Leandro Grass (PT). Ela já estava à frente do Executivo distrital desde março, quando sucedeu Ibaneis Rocha (MDB), de quem era vice. Com mais de 86% das urnas apuradas, Celina recebeu 57,3% dos votos válidos, contra 42,7% do adversário, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.
Natural de Goiânia, Celina tem 49 anos e é empresária. Sua trajetória nas urnas começou em 2010, quando conquistou uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Reeleita deputada distrital em 2014, chegou à presidência da Casa na legislatura seguinte.
Em 2018, foi eleita deputada federal. Na Câmara dos Deputados, exerceu a coordenação da bancada feminina e atuou como vice-líder do PP. Também ocupou a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal antes de ser eleita vice-governadora na chapa de Ibaneis, em 2022.
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial
Celina já havia assumido interinamente o governo em janeiro de 2023, após o afastamento de Ibaneis por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na sequência dos ataques às sedes dos Três Poderes. A chegada definitiva ao cargo ocorreu em março de 2026, com a saída do titular.
Na campanha deste ano, contou com o apoio de Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, e de Michelle Bolsonaro (PL). No primeiro turno, Celina recebeu 825.530 votos, equivalentes a 49,93% dos válidos. Grass avançou à segunda etapa com 569.930 votos, ou 34,47%.