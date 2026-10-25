DEFINIDO

Celina Leão é eleita governadora do Distrito Federal no segundo turno

Política do PP já comandava o governo distrital desde março e tem passagens pela Câmara Legislativa e pela Câmara dos Deputados

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20:04

Celina Leão Crédito: Foto: Felipe Ando / Agência CLDF

Celina Leão (PP) foi eleita governadora do Distrito Federal neste domingo (25), no segundo turno das eleições de 2026, em disputa contra Leandro Grass (PT). Ela já estava à frente do Executivo distrital desde março, quando sucedeu Ibaneis Rocha (MDB), de quem era vice. Com mais de 86% das urnas apuradas, Celina recebeu 57,3% dos votos válidos, contra 42,7% do adversário, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.

Natural de Goiânia, Celina tem 49 anos e é empresária. Sua trajetória nas urnas começou em 2010, quando conquistou uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Reeleita deputada distrital em 2014, chegou à presidência da Casa na legislatura seguinte.

Em 2018, foi eleita deputada federal. Na Câmara dos Deputados, exerceu a coordenação da bancada feminina e atuou como vice-líder do PP. Também ocupou a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal antes de ser eleita vice-governadora na chapa de Ibaneis, em 2022.

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Celina já havia assumido interinamente o governo em janeiro de 2023, após o afastamento de Ibaneis por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na sequência dos ataques às sedes dos Três Poderes. A chegada definitiva ao cargo ocorreu em março de 2026, com a saída do titular.