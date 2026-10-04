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Giuliana Mancini
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:26
A eleição para o governo do Distrito Federal será decidida no segundo turno. Com 100% das seções apuradas, Celina Leão (PP) terminou o primeiro turno com 824.910 votos, ou 49,93% dos votos válidos, enquanto Leandro Grass (PT) recebeu 569.582 votos, equivalentes a 34,48%.
A disputa volta às urnas em 25 de outubro, data definida pelo calendário eleitoral para o segundo turno das eleições de 2026.
Celina chegou ao fim da apuração muito próxima de uma vitória no primeiro turno, mas não alcançou a maioria absoluta dos votos válidos necessária para encerrar a disputa. Grass, por sua vez, confirmou a segunda colocação e garantiu a passagem para a etapa decisiva.
Como foi a disputa no primeiro turno?
A campanha teve uma mudança importante após a Justiça Eleitoral barrar o registro de José Roberto Arruda (PSD), que aparecia na liderança das intenções de voto. Com a saída de Arruda da disputa, Celina passou a ocupar uma posição de destaque nas pesquisas e manteve vantagem durante a campanha.
Quem é Celina Leão?
Celina Leão Hizim Ferreira tem 45 anos, nasceu em Goiânia (GO), é administradora e integra o Progressistas (PP). Ela chegou ao Palácio do Buriti como vice-governadora na chapa de Ibaneis Rocha (MDB) e assumiu o governo do Distrito Federal em março de 2026, após Ibaneis deixar o cargo para se candidatar ao Senado nas eleições de 2026, embora ele tenha anunciado desistência 4 meses depois.
Antes de ocupar a vice-governadoria, Celina foi deputada federal pelo Distrito Federal entre 2019 e 2022. Durante o mandato, licenciou-se por sete meses em 2020 para assumir a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.
Ela também foi deputada distrital por dois mandatos consecutivos, entre 2011 e 2019. Na segunda passagem pela Câmara Legislativa, assumiu a presidência da Casa.
Em 2021, Celina participou da articulação que levou Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara dos Deputados.
Quem é Leandro Grass?
Leandro Antônio Grass Peixoto tem 41 anos, nasceu em Brasília, é sociólogo e professor e é filiado ao Partido dos Trabalhadores.
Esta é a segunda vez que ele disputa o governo do Distrito Federal. Em 2022, quando ainda estava no PV, terminou o primeiro turno na segunda colocação, com 434 mil votos, ou 26,25%, mas foi derrotado por Ibaneis Rocha, que venceu a eleição naquele ano.
Grass foi deputado distrital entre 2018 e 2022. Depois, comandou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ligado ao Ministério da Cultura, entre 2023 e 2026. Ele deixou o cargo para disputar as eleições deste ano.
O político se filiou ao PT em 2005, mas disputou as eleições de 2018 e 2022 pelo PV. As duas legendas integram, junto ao PCdoB, a Federação Brasil da Esperança.
Durante a campanha deste ano, Grass defendeu mudanças em áreas como transporte, saúde e educação. Também apareceu em atos ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).