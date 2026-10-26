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César Tralli divide opiniões e Renata Lo Prete ganha elogios em apuração do segundo turno

Jornalistas enfrentaram cobranças do público nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07:39

César Tralli e Renata Lo Prete na cobertura das eleições na Globo Crédito: Reprodução/TV Globo 

Na transmissão ao vivo do segundo turno presidencial na TV Globo, exibida na noite deste domingo (25), César Tralli e Renata Lo Prete foram escaldados para conduzir a apuração dos votos na edição especial do Fantástico e geraram comentários bem distintos entre os telespectadores durante a contagem que confirmou a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva contra Flávio Bolsonaro.

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Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução
Bahia: Lula, com 71,31%.Ceará: Lula, com 68,93%.Distrito Federal: Flávio Bolsonaro, com 54,28%.Espírito Santo: Flávio Bolsonaro, com 56,37%. por Carlos Elias Junior/Estadão Conteúdo
Goiás: Flávio Bolsonaro, com 59,66%.Maranhão: Lula, com 69,54%.Mato Grosso: Flávio Bolsonaro, com 66,06%.Mato Grosso do Sul: Flávio Bolsonaro, com 59,60%. por Manoella Mello/TV Globo
Minas Gerais: Lula, com 50,43%.Pará: Lula, com 55,02%.Paraíba: Lula, com 67,46%.Paraná: Flávio Bolsonaro, com 62,58%. por Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro
Pernambuco: Lula, com 69,20%.Piauí: Lula, com 75,88%.Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro, com 53,10%.Rio Grande do Norte: Lula, com 65,72%.Rio Grande do Sul: Flávio Bolsonaro, com 57,84%. por Divulgação
Rondônia: Flávio Bolsonaro, com 69,61%.Roraima: Flávio Bolsonaro, com 72,46%.Santa Catarina: Flávio Bolsonaro, com 69,42%. por Agência Senado e Agência Brasil
São Paulo: Flávio Bolsonaro, com 53,85%.Sergipe: Lula, com 69,53%.Tocantins: Flávio Bolsonaro, com 51,37%. por Divulgação
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Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução

Enquanto Lo Prete recebeu elogios pela leitura dos dados, a atuação de Tralli dividiu os espectadores. Nas redes sociais, parte do público apontou a falta de entrosamento entre os dois jornalistas e dos cortes na fala da colega de bancada durante os momentos em que as parciais eram atualizadas. "Bicho, o Tralli não deixa a Lo Prete falar", protestou um internauta.

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Outros telespectadores aproveitaram as interrupções para relembrar a parceria de Renata com William Bonner, titular da apuração dos votos que deixou a função neste ano. "Renata Lo Prete e César Tralli não deram certo na apuração das eleições. A dupla de Rê com Bonner era tão boa", opinou outra pessoa, lamentando a falta de química entre os novos âncoras.

A diferença de desempenho entre os dois ficou evidente em outras postagens na web. "A Renata Lo Prete uma diva cheia de conhecimento e repertório, o Tralli o que temos a ver", publicou uma telespectadora. Na mesma linha, outro usuário disparou: "Tralli parece tão despreparado perto da Lo Prete".

Foi o apresentador quem divulgou a projeção oficial do instituto Datafolha e confirmou a vitória do petista às 21h09.  

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César Tralli Eleições Eleições 2026 Renata lo Prete

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