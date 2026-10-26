ELEIÇÕES 2026

César Tralli divide opiniões e Renata Lo Prete ganha elogios em apuração do segundo turno

Jornalistas enfrentaram cobranças do público nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 07:39

César Tralli e Renata Lo Prete na cobertura das eleições na Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

Na transmissão ao vivo do segundo turno presidencial na TV Globo, exibida na noite deste domingo (25), César Tralli e Renata Lo Prete foram escaldados para conduzir a apuração dos votos na edição especial do Fantástico e geraram comentários bem distintos entre os telespectadores durante a contagem que confirmou a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva contra Flávio Bolsonaro.

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Enquanto Lo Prete recebeu elogios pela leitura dos dados, a atuação de Tralli dividiu os espectadores. Nas redes sociais, parte do público apontou a falta de entrosamento entre os dois jornalistas e dos cortes na fala da colega de bancada durante os momentos em que as parciais eram atualizadas. "Bicho, o Tralli não deixa a Lo Prete falar", protestou um internauta.

Outros telespectadores aproveitaram as interrupções para relembrar a parceria de Renata com William Bonner, titular da apuração dos votos que deixou a função neste ano. "Renata Lo Prete e César Tralli não deram certo na apuração das eleições. A dupla de Rê com Bonner era tão boa", opinou outra pessoa, lamentando a falta de química entre os novos âncoras.

A diferença de desempenho entre os dois ficou evidente em outras postagens na web. "A Renata Lo Prete uma diva cheia de conhecimento e repertório, o Tralli o que temos a ver", publicou uma telespectadora. Na mesma linha, outro usuário disparou: "Tralli parece tão despreparado perto da Lo Prete".