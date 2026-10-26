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China e líderes globais reconhecem vitória de Lula; Trump e Milei não se manifestam

No primeiro turno, presidente argentino havia parabenizado Flávio por uma 'eleição histórica' e o tratado como vencedor

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:45

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante discurso de reeleição, São Paulo (SP)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante discurso de reeleição, São Paulo (SP) Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

A China parabenizou nesta segunda-feira (26) o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição e afirmou respeitar a "escolha do povo brasileiro", ao ser questionada sobre a declaração do senador Flávio Bolsonaro (PL) de que o resultado do segundo turno é inválido.

O porta-voz da chancelaria chinesa, Guo Jiakun, disse que Pequim tomou conhecimento do anúncio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e quer trabalhar com Brasília para avançar na construção de uma "comunidade de futuro compartilhado China-Brasil". Sobre a contestação de Flávio, afirmou: "A China respeita a escolha do povo brasileiro."

Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez celebrou a vitória: "O que aconteceu no Brasil acontecerá na Espanha. A virada do progressismo global acaba de começar", escreveu na rede social X.

A trajetória de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução
Ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo por Reprodução
Lula trabalhou como metalúrgico na região de São Bernardo do Campo, onde começou sua atuação no movimento sindical por Reprodução
Eleito presidente do sindicato dos metalúrgicos em 1975, Lula ganhou projeção nacional durante as greves do ABC paulista por Reprodução
Lula participou da criação do Partido dos Trabalhadores em 1980 por Divulgação
Em 1980, Lula foi preso durante uma greve dos metalúrgicos do ABC, com base na Lei de Segurança Nacional por Divulgação
Em 1986, foi eleito deputado federal por São Paulo e participou da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 1988 por Divulgação
Lula concorreu à Presidência pela primeira vez em 1989. Chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Fernando Collor por Reprodução
Depois de perder as eleições de 1994 e 1998, Lula venceu a disputa presidencial de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 por Divulgação
Em 2006, conquistou um segundo mandato consecutivo. Deixou a Presidência em 2011, após oito anos no cargo por Arquivo/Agência Brasil
Em 2018, Lula foi preso após condenação no caso do tríplex do Guarujá. Saiu da prisão em 2019, e a condenação foi anulada pelo STF em 2021 por Ricardo Stuckert/Divulgação
Lula voltou a disputar a Presidência em 2022 e derrotou Jair Bolsonaro no segundo turno, iniciando seu terceiro mandato em janeiro de 2023 por Divulgação
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Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945, em Garanhuns, no agreste pernambucano por Reprodução

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, chamou Lula de "querido amigo e companheiro".

Já o iraniano Masoud Pezeshkian defendeu o fortalecimento dos laços bilaterais e da cooperação em favor do multilateralismo e da paz internacional.

Na América Latina, a ex-presidente argentina Cristina Kirchner parabenizou Lula e afirmou que o petista, em sua sétima disputa presidencial, soube "despertar as paixões e a razão" dos brasileiros para vencer a eleição.

O presidente do Chile, José Antonio Kast, afirmou ter telefonado para Lula e defendeu integração econômica e combate ao crime organizado.

O cubano Miguel Díaz-Canel classificou a vitória como "histórica" e disse que o Brasil pode contar com Cuba para promover a integração latino-americana e caribenha.

Também enviaram cumprimentos os presidentes da Guiana, Irfaan Ali, da República Dominicana, Luis Abinader, e da Guatemala, Bernardo Arévalo.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, elogiou a participação eleitoral. A UE também parabenizou o presidente reeleito.

Nos Estados Unidos, o senador Bernie Sanders afirmou que Lula "defendeu os trabalhadores brasileiros e a democracia" e continuará fazendo isso nos próximos quatro anos.

Trump e Milei em silêncio

O presidente norte-americano, Donald Trump, e o argentino Javier Milei ainda não haviam parabenizado Lula até a publicação desta reportagem.

Em 2022, o então presidente dos EUA, Joe Biden, cumprimentou o petista menos de 40 minutos após a confirmação da vitória no segundo turno.

No primeiro turno deste ano, Milei havia parabenizado Flávio por uma "eleição histórica" e o tratado como vencedor, embora a disputa ainda fosse para o segundo turno.

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Lula Coreia do sul Espanha Cuba Reconhecimento China Chile

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