Cidade baiana onde Nikolas Ferreira gravou vídeo contra Lula aumenta votação do petista em 22,6%

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Thais Borges
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:57
O município de Luís Eduardo Magalhães, onde o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) gravou um vídeo sobre o Nordeste com críticas ao presidente Lula (PT), registrou um aumento do percentual de votos destinados ao petista entre o primeiro e o segundo turnos da eleição presidencial.
Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, é uma das quatro cidades, entre os 417 municípios da Bahia, onde Flávio Bolsonaro (PL) teve mais votos. Dentre as quatro - há, ainda, Buerarema, Itamaraju e Teixeira de Freitas -, Luís Eduardo Magalhães teve o maior percentual. Ainda assim, houve um crescimento de 22,6% na preferência por Lula no segundo turno.
Os 10 municípios baianos com maior percentual de votos para Lula no segundo turno de 2026
No primeiro turno, Lula recebeu 20.173 votos na cidade. Já no segundo, o número subiu para 24.739, um crescimento de 22,6%. Flávio Bolsonaro passou de 38.496 votos na primeira etapa da eleição para 39.688 na segunda, uma alta de 3,1%. No fim, a diferença entre os dois candidatos caiu de 18.323 para 14.949 votos.
Luís Eduardo Magalhães, cidade que ganhou destaque após a gravação do vídeo de Nikolas Ferreira.
O vídeo de Nikolas Ferreira sobre o Nordeste, divulgado na semana passada, foi alvo de polêmicas e críticas entre nordestinos. O conteúdo, inclusive, estaria sendo apontado por aliados da chapa bolsonarista como uma das razões para a melhora do desempenho de Lula no Nordeste.
Segundo o colunista Valdo Cruz, da Globo News, fontes da campanha de Flávio Bolsonaro acreditavam que a contribuição de Ferreira teria sido “um erro". “A diferença maior a favor de Lula no Nordeste, além do trabalho feito pelos petistas, tem, na avaliação de quem é lá do Nordeste, o fator Nikolas Ferreira", disse Valdo, neste domingo (25), em uma participação na Globo News. “A própria campanha de Flávio Bolsonaro reconheceu para mim que foi um erro. No início, eles acharam que foi muito acertado aquela série de vídeos que Nikolas produziu".
Com forte presença do agronegócio, o município de Luís Eduardo Magalhães já tinha dado vitória a Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2022. Em 2026, a abstenção entre os dois turnos também diminuiu, passando de 17.190 para 15.255 eleitores, uma redução de 11,3%. Os votos brancos caíram de 744 para 596, enquanto os votos nulos recuaram de 1.128 para 861.