NORDESTE

Cidade baiana onde Nikolas Ferreira gravou vídeo contra Lula aumenta votação do petista em 22,6%

Luís Eduardo Magalhães foi um dos quatro municípios da Bahia em que Flávio Bolsonaro venceu

Thais Borges

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15:57

Cidade baiana onde Nikolas Ferreira gravou vídeo contra Lula aumenta votação do petista em 22,6% Crédito: Reprodução

O município de Luís Eduardo Magalhães, onde o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) gravou um vídeo sobre o Nordeste com críticas ao presidente Lula (PT), registrou um aumento do percentual de votos destinados ao petista entre o primeiro e o segundo turnos da eleição presidencial.

Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, é uma das quatro cidades, entre os 417 municípios da Bahia, onde Flávio Bolsonaro (PL) teve mais votos. Dentre as quatro - há, ainda, Buerarema, Itamaraju e Teixeira de Freitas -, Luís Eduardo Magalhães teve o maior percentual. Ainda assim, houve um crescimento de 22,6% na preferência por Lula no segundo turno.

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No primeiro turno, Lula recebeu 20.173 votos na cidade. Já no segundo, o número subiu para 24.739, um crescimento de 22,6%. Flávio Bolsonaro passou de 38.496 votos na primeira etapa da eleição para 39.688 na segunda, uma alta de 3,1%. No fim, a diferença entre os dois candidatos caiu de 18.323 para 14.949 votos.

Luís Eduardo Magalhães, cidade que ganhou destaque após a gravação do vídeo de Nikolas Ferreira.

O vídeo de Nikolas Ferreira sobre o Nordeste, divulgado na semana passada, foi alvo de polêmicas e críticas entre nordestinos. O conteúdo, inclusive, estaria sendo apontado por aliados da chapa bolsonarista como uma das razões para a melhora do desempenho de Lula no Nordeste.

Segundo o colunista Valdo Cruz, da Globo News, fontes da campanha de Flávio Bolsonaro acreditavam que a contribuição de Ferreira teria sido “um erro". “A diferença maior a favor de Lula no Nordeste, além do trabalho feito pelos petistas, tem, na avaliação de quem é lá do Nordeste, o fator Nikolas Ferreira", disse Valdo, neste domingo (25), em uma participação na Globo News. “A própria campanha de Flávio Bolsonaro reconheceu para mim que foi um erro. No início, eles acharam que foi muito acertado aquela série de vídeos que Nikolas produziu".