CONFIRA

Cidade de Santa Catarina conclui apuração em apenas 13 minutos

Flávio Bolsonaro foi o candidato à Presidência mais votado no município

Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:28

Lajeado Grande, em Santa Catarina Crédito: Divulgação

Em apenas 13 minutos, Lajeado Grande, no Oeste de Santa Catarina, concluiu a contagem dos votos das Eleições 2026 neste domingo (4). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), o município foi o primeiro do estado a atingir 100% das urnas apuradas.

Com cerca de 1,7 mil habitantes, conforme o Censo 2022, a cidade registrou 1.371 votos. Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) liderou a votação local, com 893 votos.

Para o governo estadual, Jorginho Mello (PL) foi o mais votado, com 675 votos. Na eleição para o Senado, Carol de Toni (PL) recebeu 836 votos e ficou à frente dos demais candidatos no município.