Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade de Santa Catarina conclui apuração em apenas 13 minutos

Flávio Bolsonaro foi o candidato à Presidência mais votado no município

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 18:28

Lajeado Grande, em Santa Catarina
Lajeado Grande, em Santa Catarina Crédito: Divulgação

Em apenas 13 minutos, Lajeado Grande, no Oeste de Santa Catarina, concluiu a contagem dos votos das Eleições 2026 neste domingo (4). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), o município foi o primeiro do estado a atingir 100% das urnas apuradas.

Com cerca de 1,7 mil habitantes, conforme o Censo 2022, a cidade registrou 1.371 votos. Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) liderou a votação local, com 893 votos.

Para o governo estadual, Jorginho Mello (PL) foi o mais votado, com 675 votos. Na eleição para o Senado, Carol de Toni (PL) recebeu 836 votos e ficou à frente dos demais candidatos no município.

Professor Pedro Uczai (PT) teve a maior votação para deputado federal, com 193 votos. Já para deputado estadual, a liderança foi de Mauro de Nadal (MDB), que somou 282 votos.

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil
Imagem - Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1° turno

Fábio Mitidieri é reeleito governador de Sergipe no 1° turno
Imagem - Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos senadores pelo Espírito Santo

Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos senadores pelo Espírito Santo