Ciro Gomes perde governo do Ceará após rompimento com PT

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Carol Neves
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:44
A tentativa de Ciro Gomes (PSDB) de voltar ao governo do Ceará terminou com a vitória de Elmano de Freitas (PT) neste domingo (4). Com 97% das urnas apuradas, o governador tinha 52,88% dos votos, enquanto o tucano somava 46,52%.
Aos 68 anos, Ciro concorreu pela oposição ao PT em uma chapa com o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) como candidato a vice. A aliança reuniu PSDB, PL, União Brasil, PP, DC e Avante.
O resultado veio em uma eleição marcada pelo rompimento político entre Ciro e o irmão, Cid Gomes (PSB), reeleito senador pelo Ceará no mesmo domingo. Cid apoiou Elmano e faz parte do grupo político do governador. A divisão entre os irmãos se aprofundou durante a disputa interna pela candidatura ao governo estadual em 2022.
Para tentar reassumir o cargo, Ciro deixou o PDT e retornou ao PSDB, partido pelo qual foi eleito governador do Ceará em 1990. Antes dessa mudança, disputou a Presidência da República nas eleições de 2018 e 2022, ambas pelo PDT, sem chegar ao segundo turno.