DE FORA

Ciro Gomes perde governo do Ceará após rompimento com PT

Petista recebeu 52,88% dos votos com 97% das urnas apuradas; disputa teve apoio de Cid Gomes ao adversário do irmão

Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:44

Ciro Gomes Crédito: Divulgação/@cirogomes

A tentativa de Ciro Gomes (PSDB) de voltar ao governo do Ceará terminou com a vitória de Elmano de Freitas (PT) neste domingo (4). Com 97% das urnas apuradas, o governador tinha 52,88% dos votos, enquanto o tucano somava 46,52%.

Aos 68 anos, Ciro concorreu pela oposição ao PT em uma chapa com o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) como candidato a vice. A aliança reuniu PSDB, PL, União Brasil, PP, DC e Avante.

O resultado veio em uma eleição marcada pelo rompimento político entre Ciro e o irmão, Cid Gomes (PSB), reeleito senador pelo Ceará no mesmo domingo. Cid apoiou Elmano e faz parte do grupo político do governador. A divisão entre os irmãos se aprofundou durante a disputa interna pela candidatura ao governo estadual em 2022.