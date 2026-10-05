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Ciro Gomes perde governo do Ceará após rompimento com PT

Petista recebeu 52,88% dos votos com 97% das urnas apuradas; disputa teve apoio de Cid Gomes ao adversário do irmão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:44

Ciro Gomes lança pré-candidatura ao governo do Ceará e faz aliança com bolsonaristas
Ciro Gomes Crédito: Divulgação/@cirogomes

A tentativa de Ciro Gomes (PSDB) de voltar ao governo do Ceará terminou com a vitória de Elmano de Freitas (PT) neste domingo (4). Com 97% das urnas apuradas, o governador tinha 52,88% dos votos, enquanto o tucano somava 46,52%.

Aos 68 anos, Ciro concorreu pela oposição ao PT em uma chapa com o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) como candidato a vice. A aliança reuniu PSDB, PL, União Brasil, PP, DC e Avante.

O resultado veio em uma eleição marcada pelo rompimento político entre Ciro e o irmão, Cid Gomes (PSB), reeleito senador pelo Ceará no mesmo domingo. Cid apoiou Elmano e faz parte do grupo político do governador. A divisão entre os irmãos se aprofundou durante a disputa interna pela candidatura ao governo estadual em 2022.

Para tentar reassumir o cargo, Ciro deixou o PDT e retornou ao PSDB, partido pelo qual foi eleito governador do Ceará em 1990. Antes dessa mudança, disputou a Presidência da República nas eleições de 2018 e 2022, ambas pelo PDT, sem chegar ao segundo turno.

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