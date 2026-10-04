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Cleitinho (Republicanos) é eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno

Senador do Republicanos derrotou petista Patrus Ananias

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:41

O senador Cleitinho (Republicanos-MG)
O senador Cleitinho (Republicanos-MG) Crédito: Ton Molina/Agência Senado

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), de 44 anos, foi eleito governador de Minas Gerais neste domingo (4). A apuração ainda não está completa, mas ele já está matematicamente eleito. 

Com 87,98% das urnas apuradas, até às 20h25, o candidato recebeu 55,20% dos votos válidos, conquistando o mandato no Executivo logo no primeiro turno. Cleitinho derrotou o deputado federal e ex-prefeito de Belo Horizonte e deputado federal Patrus Ananias (PT), que ocupou a segunda posição com 26,18% dos votos. 

ACOMPANHE A APURAÇÃO AO VIVO DAS ELEIÇÕES 2026

A campanha do senador combinou visitas ao interior mineiro com mobilização nas redes sociais. Cleitinho liderou as pesquisas ao longo da corrida eleitoral, apesar das mudanças de posição sobre sua candidatura durante a pré-campanha.  

De vereador em Divinópolis ao governo de Minas

Natural de Divinópolis, Cleitinho iniciou sua trajetória nas urnas com a eleição para vereador da cidade, em 2016. Dois anos depois, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Antes da carreira política, trabalhou no comércio de verduras e atuou como músico.  

Em 2022, foi eleito senador por Minas Gerais. A disputa deste ano marcou sua primeira candidatura a um cargo no Executivo, após passar pelas três esferas do Legislativo: municipal, estadual e federal.  

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