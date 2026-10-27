REDES SOCIAIS

Cobertura digital do CORREIO nas eleições de 2026 soma 46,3 milhões em registros de métricas

TikTok quadruplicou as visualizações no segundo turno, enquanto o Mesão da Apuração, realizado em parceria com o BahiaCast, ampliou a audiência nas transmissões ao vivo

D Da Redação

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 19:53

Correio e BahiaCast Crédito: Divulgacao

A cobertura digital do CORREIO nos dois turnos das eleições de 2026 somou 46,3 milhões de registros de métricas digitais, incluindo a transmissão do Mesão da Apuração, uma parceria entre o jornal e o BahiaCast. O balanço reúne dados de visualizações, alcance e interações nas redes sociais e no YouTube, onde o público acompanhou os conteúdos jornalísticos e as transmissões especiais durante a votação e a apuração dos resultados.

Entre os destaques do segundo turno está o crescimento da audiência no TikTok, que registrou 1.322.879 visualizações, quase quatro vezes o resultado do primeiro turno, quando foram contabilizadas 330.939. O engajamento também avançou na plataforma: as curtidas passaram de 9.193 para 65.313, enquanto os comentários saltaram de 296 para 4.861.

No YouTube, as visualizações dos conteúdos eleitorais também mais que dobraram, passando de 147.149 no primeiro turno para 320.462 no segundo. O número de curtidas acompanhou a alta, subindo de 292 para 1.158.

O Instagram, por sua vez, manteve números expressivos nos dois turnos. No primeiro, foram 11.654.558 visualizações e alcance de 7.212.691 contas. Já no segundo, a plataforma registrou 10.063.550 visualizações e alcançou 6.710.527 contas. Apesar da redução, as interações cresceram, passando de 274.429 para 383.803. O número considera curtidas, compartilhamentos, comentários e salvamentos.

No Facebook, os conteúdos relacionados à cobertura eleitoral somaram 4.012.528 visualizações e 192.094 reações no primeiro turno. No segundo, foram 3.445.609 visualizações, além de 49.578 reações e comentários.

Parceria reforçada com o BahiaCast

A cobertura também teve como destaque o Mesão da Apuração, programa especial realizado pelo CORREIO em parceria com o BahiaCast para acompanhar a divulgação dos resultados eleitorais e discutir os principais desdobramentos do pleito. No primeiro turno, a transmissão registrou 25.020 visualizações. Já no segundo, foram 65.042 visualizações, considerando os canais do YouTube, Facebook e Instagram.

O Mesão da Apuração foi transmitido diretamente do estúdio do BahiaCast, no Shopping da Bahia, e contou com o apoio gastronômico do Outback, localizado no mesmo shopping.