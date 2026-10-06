FALTOU CADEIRA

Com 121 cadeiras na Câmara, PL terá controle do orçamento de 2027 e das reformas econômicas

Sigla ganha 24 novas vagas, frente a última eleição, e assume comando de reformas no Congresso até janeiro de 2031

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:05

Sigla conquista a maior bancada das últimas três décadas e vai ditar as reformas econômicas Crédito: Senado Federal

A conquista de 121 cadeiras pelo Partido Liberal (PL) deu à legenda a maior bancada da Câmara dos Deputados em três décadas, para o mandato que iniciará em 1º de fevereiro de 2027. O salto da sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha 97 deputados e ganhou mais 24 vagas, coloca a agremiação no comando do orçamento e do rumo das reformas econômicas no Congresso até 2031.

O levantamento definitivo das urnas, que definiu o destino dos deputados federais eleitos por partido, colocou a oposição com o maior bloco individual da casa. Em segundo lugar ficou a Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV), que conquistou 88 vagas, seguida de perto pela união entre União Brasil e PP, que emplacou 87 parlamentares.

Sandro Filho é o deputado federal mais jovem da história da Bahia 1 de 12

Puxadores de voto garantem vagas recordes no PL

Com marcas históricas e na liderança da votação nacional, candidatos de São Paulo, Minas Gerais e Ceará alavancaram o crescimento da direita e consolidaram lideranças de ambos os lados.

Nikolas Ferreira (PL-MG) tornou-se o deputado mais votado do Brasil ao arrematar impressionantes 3.119.318 votos.

Lucas Pavanato (PL-SP) encabeçou a disputa em solo paulista e garantiu 3.038.438 votos.

Erika Hilton (PSOL-SP) assegurou a expressiva representação progressista paulista com 1.596.472 votos.

André Fernandes (PL-CE) cravou a liderança no eleitorado cearense com 684.372 votos.

A fim de responderem pela capital federal no Congresso Nacional, os eleitores do Distrito Federal escolheram seus 8 representantes na Câmara dos Deputados em 2027. Fábio Felix (PSOL), Rafael Prudente (MDB), Alberto Fraga (PL), Thiago Manzoni (PL), Julio Cesar (REPUBLICANOS), Izalci Lucas (PL), Agnelo Queiroz (PT) e Prof. Reginaldo Veras (PV).

PL lidera divisão da Câmara para 2027

Com o plenário da Câmara dos Deputados dividido entre 15 legendas e federações em 2027, o eleitorado definiu a seguinte distribuição de cadeiras:

PL: 121 deputados

PT-PCdoB-PV: 88 deputados

União-PP: 87 deputados

PSD: 43 deputados

Republicanos: 41 deputados

MDB: 36 deputados

Podemos: 27 deputados

PSB: 15 deputados

PSOL-Rede: 15 deputados

PSDB-Cidadania: 11 deputados

Novo: 10 deputados

PRD-Solidariedade: 7 deputados

PDT: 6 deputados

Avante: 5 deputados

Missão: 1 deputado

A contabilização oficial, que soma o total de deputados federais eleitos por partido, mostra que o centro e a direita controlam o ritmo das votações a partir da posse.

Cláusula de barreira reduz verbas da esquerda

A cláusula de desempenho de 2026 atingiu em cheio a estrutura partidária de legendas progressistas e cortou as verbas de quem não obteve ao menos 2,5% dos votos válidos (ou 13 deputados espalhados por um terço dos estados).

Excluída do acesso ao Fundo Partidário, ao Fundo Eleitoral e ao tempo gratuito de rádio e TV a partir de 2027, a aliança PSOL-REDE sofreu o baque mais duro das eleições. Mesmo elegendo Erika Hilton com a terceira maior votação do país, a federação não atingiu os requisitos mínimos exigidos por lei e terá de operar sob forte aperto orçamentário no próximo mandato.

Todos os 513 deputados federais eleitos por partido ocuparão oficialmente suas cadeiras em 1º de fevereiro de 2027 e darão início aos trabalhos na sessão solene que abre a nova legislatura da Câmara dos Deputados e elege a nova Mesa Diretora do Congresso.