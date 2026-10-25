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Com 13.98% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro passa à frente de Lula com 50,03% dos votos

Candidato do PL tem vantagem de 11.841 votos sobre o petista na parcial do TSE atualizada às 19h45

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 19:49

Flávio lidera por vantagem curta contra Lula
Flávio lidera por vantagem curta contra Lula Crédito: Reprodução

Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na apuração do segundo turno da eleição presidencial neste domingo (25). Com 13,98% das seções totalizadas, o candidato do PL soma 8.735.260 votos, equivalentes a 50,03% dos votos válidos. Lula tem 8.723.419 votos, ou 49,97%.

A diferença entre os candidatos é de 11.841 votos, o correspondente a 0,06 ponto percentual. Na parcial anterior, atualizada às 19h29, Lula aparecia à frente, com 51,05%, contra 48,95% de Flávio.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados às 19h45min23s, foram totalizadas 69.806 das 499.248 seções eleitorais do país.

A apuração segue em andamento, e os percentuais podem mudar com a contabilização das demais seções.

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