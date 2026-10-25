APURAÇÃO EM ANDAMENTO

Com 5,40% das seções apuradas, Lula tem 51,05% dos votos, e Flávio Bolsonaro, 48,95%

Parcial do TSE atualizada às 19h29 deste domingo (25) mostra petista à frente na disputa pela Presidência

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 19:36

Os candidatos a presidência da república 2026 Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na apuração do segundo turno da eleição presidencial neste domingo (25). Com 5,40% das seções totalizadas, o petista soma 3.456.282 votos, o equivalente a 51,05% dos votos válidos.

Flávio Bolsonaro tem 3.313.824 votos, que correspondem a 48,95% dos válidos. A diferença entre os candidatos é de 142.458 votos, ou 2,10 pontos percentuais.

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados às 19h29min43s, mostram que foram totalizadas 26.980 das 499.248 seções eleitorais do país.