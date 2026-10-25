Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com 5,40% das seções apuradas, Lula tem 51,05% dos votos, e Flávio Bolsonaro, 48,95%

Parcial do TSE atualizada às 19h29 deste domingo (25) mostra petista à frente na disputa pela Presidência

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 19:36

Os candidatos a presidência da república 2026 Lula e Flávio Bolsonaro
Os candidatos a presidência da república 2026 Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente de Flávio Bolsonaro (PL) na apuração do segundo turno da eleição presidencial neste domingo (25). Com 5,40% das seções totalizadas, o petista soma 3.456.282 votos, o equivalente a 51,05% dos votos válidos.

Flávio Bolsonaro tem 3.313.824 votos, que correspondem a 48,95% dos válidos. A diferença entre os candidatos é de 142.458 votos, ou 2,10 pontos percentuais.

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados às 19h29min43s, mostram que foram totalizadas 26.980 das 499.248 seções eleitorais do país.

A apuração ainda está em andamento, e os percentuais podem mudar com a contabilização dos votos das demais seções.

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2° turno

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em 2° turno
Imagem - Mailza Assis é reeleita no Acre e mantém PP no comando do estado

Mailza Assis é reeleita no Acre e mantém PP no comando do estado
Imagem - Que horas sai o resultado da eleição presidencial após a prorrogação da votação?

Que horas sai o resultado da eleição presidencial após a prorrogação da votação?